Anh Minh tạo mốc lịch sử cho golf Việt Nam ở APAC 2023

AustraliaNguyễn Anh Minh là golfer Việt Nam đầu tiên vào top 10 chung cuộc giải nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương (APAC), khi kỳ đấu 2023 hạ màn chiều 29/10.

Mỗi kỳ APAC từ năm khai trương 2009 đều có đấu thủ Việt Nam tham dự, với kết quả tốt nhất là vị trí T46 của Trương Chí Quân hồi 2016. Nhưng hôm nay, Anh Minh vừa đẩy thành đích đó thêm 39 bậc, lên T7 với điểm +6 sau bốn vòng sân Royal Melbourne par71 ở Australia.

Chặng chốt kết quả, Anh Minh xuất phát từ hố 1 với điểm +7, xuống +11 khi xong hố 9. Tuy nhiên, chín hố sau, amateur số một Việt Nam nước rút ngoạn mục, thể hiện qua năm birdie, còn lại đều par.

Lúc cán đích +6, Anh Minh đứng T6 với Marcus Pang Chuen Lim. Thời điểm đó còn sáu đấu thủ đang vào hồi kết trong đó nhóm cuối có ba tay và còn hai hố. Khi nhóm này xong việc, có sáu tay chia thành bốn bậc trên Anh Minh trong đó T1 (+1) gồm Jasper Stubbs, Wenyi Ding, Sampson Yunhe Zheng, T4 (+2) có Chuan-Tai Lin và Max Charles, vị trí thứ sáu (+4) là Kazuma Kobori.

Anh Minh rảo bước rời sân sau khi hoàn thành vòng cuối APAC 2023. Ảnh: Bạch Cường Khang

Trật tự này đẩy Anh Minh và Lim xuống T7. Đây là lần thứ hai Anh Minh dự APAC. Năm ngoái, tài năng sinh năm 2007 này cán đích thứ 48 (+9) khi giải diễn ra trên sân par72 thuộc Amata Spring Country Club ở Chonburi, Thái Lan.

Để xác định nhà vô địch APAC 2023, Stubbs, dân Australia đấu hố phụ với Ding và Zheng, đều quốc tịch Trung Quốc. Ding bị loại ngay lượt đầu, tại hố 18 par4 do ghi par trong khi cả hai đối thủ đều birdie. Sang lượt thứ hai, cũng ở hố 18, Stubbs giữ par để hạ Zheng với kết quả bogey. Stubbs ẵm cup cùng vé dự hai major – Masters và The Open 2024.

Tại APAC 2023, ngoài Anh Minh, đoàn Việt Nam còn Lê Khánh Hưng và Đoàn Uy. Khánh Hưng về T24 (+13), còn Đoàn Uy dừng bước sau vòng 2 khi đạt điểm +20. Vạch cắt loại ở mức +12 theo nguyên tắc lấy top hoặc T60.

APAC do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, dành cho giới golf nghiệp dư trong khu vực và hiện được hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open trong năm kề sau. Hai giải danh giá này đều có nhà vô địch từng đấu APAC – Hideki Matsuyama (Masters 2021), Cameron Smith (The Open 2022).

Quốc Huy