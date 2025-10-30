Anh Mặt Vuông

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Anh Mặt Vuông tên thật Dương Minh Tân, sinh năm 1999, có hơn một triệu lượt theo dõi trên TikTok. Trước khi theo đuổi sáng tạo toàn thời gian, Tân từng làm nhân viên bán xe, cộng tác sản xuất nội dung cho các diễn đàn xe hơi. Công việc này giúp anh rèn luyện kỹ năng quay dựng, viết kịch bản và dần định hình con đường gắn bó với lĩnh vực giải trí số.

Điểm nhận diện của Anh Mặt Vuông nằm ở lối diễn xuất mộc mạc cùng kịch bản lấy chất liệu từ tình huống đời thường. Anh không ngại thử sức với loạt tạo hình để nội dung đa dạng hơn - từ giả gái đến nhân vật có tính cách đối lập. Đầu tư bối cảnh, trang phục và êkip cũng giúp sản phẩm của anh hút lượt xem.

Những video mang tính giải trí nhẹ nhàng hút người xem của Tân gồm: Đi ăn với trai đẹp (hợp tác Kim My và Andy Duy Vũ), khán giả đánh giá anh tương tác tự nhiên, hài hước. Video Mấy chị khó tính có gu lạ kiểu #anhmatvuong khai thác tình huống quen thuộc, xử lý dí dỏm và dễ gây cười. Nội dung khám phá món ăn hấp dẫn và văn hóa mukbang trong video Tiếng thơm 3 đời đem lại nhiều tiếng cười.

Ngoài ra, phóng sự Content siêu hài, bán xe toàn bù lỗ nhận phản hồi tích cực khi thuật hành trình anh rẽ hướng từ nhân viên bán xe sang nhà sáng tạo nội dung triệu view, phản ánh tinh thần dám thử nghiệm và sáng tạo không ngừng.

Ngoài clip đạt triệu lượt xem, Dương Minh Tân mở rộng sang phim ngắn. Tác phẩm Sói ơi dậy đi đánh dấu lần đầu anh vừa viết kịch bản, đạo diễn, vừa hóa nam chính. Lấy cảm hứng từ trò "ma sói", anh khai thác những khía cạnh tâm lý và áp lực mà người trẻ thường gặp trong cuộc sống hiện nay. Qua đó, anh gửi gắm thông điệp về tinh thần lạc quan, khuyến khích người xem giữ thái độ tích cực, vững vàng đối diện mọi thử thách.

Hên dữ rồi đó - phim ngắn Tết 2025 - là bước tiến mới trong hành trình sáng tạo của Tân, kể về ba gia đình bất ngờ trúng thưởng, mở ra tình huống, vừa dí dỏm vừa cảm động.

Anh Mặt Vuông có thói quen quan sát mọi điều diễn ra xung quanh, từ chi tiết nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Mỗi khi bắt gặp tình huống thú vị, anh sẽ ghi chú lại để phát triển thành ý tưởng, nội dung mới.