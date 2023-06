Anh luôn khát khao có tổ ấm nhỏ bình dị

Anh đọc đâu đó: "Hạnh phúc là có điều gì đó để hy vọng, có ai đó để yêu thương", bức thư này viết không nằm ngoài thông điệp đó.

Có được gia đình nhỏ hạnh phúc là điều tưởng chừng như đơn giản với nhiều người nhưng với anh là cả khát khao to lớn. Anh khát khao tìm thấy người con gái bình dị, đồng cảm, thấu hiểu, có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống hôn nhân sau này.



Tuy nhiên, anh sẽ hơi tham lam khi đòi hỏi người con gái ấy mạnh mẽ, đủ để bước qua dị nghị của xã hội và đến bên anh trong những ngày bắt đầu mối quan hệ. Khi thời gian đủ lâu, đủ để hiểu nhau, anh tin chúng ta sẽ vượt qua tất cả những vấn đề đó bằng tình yêu to lớn và chân thành. Hãy đọc tiếp em sẽ hiểu.



Anh 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng, chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có được tình yêu đúng nghĩa. Số phận ông trời sắp đặt cho anh có phần thiệt thòi hơn so với xã hội và bạn bè trang lứa. Năm lên ba tuổi, trong một lần sốt cao, chân phải của anh bị yếu. Gia đình chạy chữa khắp nơi, chiếc chân đó có phần đỡ nhưng vẫn yếu hơn so với chân còn lại. Điều này khiến cho việc đi lại của anh gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn ổn, anh vẫn học tập, làm việc cho đến hôm nay.



Kể từ ngày có biến cố đó, anh có phần rụt rè và thiếu tự tin, trầm tính, khép kín hơn. Khi lớn lên rồi, mọi người động viên anh mạnh mẽ tìm hiểu ai đó nhưng khi đấy anh chưa đủ tự tin. Anh vẫn không dám ngỏ lời yêu hay nghĩ đến chủ động tìm hiểu ai vì cho rằng ai đến với mình đều chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Anh sợ ánh mắt thương hại ở họ và khó có thể tìm được sự đồng cảm của họ trong hoàn cảnh này dù bản thân không hề có lỗi.



Thay vào đó, anh cố gắng học tập, lao động, tích cóp lấy chút tài sản riêng cho bản thân để chờ ngày nhân duyên tìm đến. Khi đó anh có thể bù đắp phần nào sự thiệt thòi của người con gái ấy bằng cố gắng của mình trong những năm qua. Anh đã làm được điều đó. Hôm nay, anh nghĩ đã đến lúc cần mạnh mẽ hơn để quyết tâm tìm em, tìm hạnh phúc của chúng mình. Anh sẵn sàng để lo cho em, chỉ cần em xuất hiện và cho nhau cơ hội. Anh và mọi người mong chờ điều đó rất lâu rồi.



Dù em từng lầm lỡ hay có thiệt thòi chút cũng không sao, chúng ta càng dễ chia sẻ, bởi anh nghĩ con người không ai hoàn hảo, chính anh cũng vậy. Quan trọng là chúng ta mạnh mẽ, quyết định tìm đến bên nhau để cùng xây dựng hạnh phúc bình dị. Sau này chúng ta có con, hoặc em có con riêng cũng không sao, anh vẫn yêu thương em và các con như nhau, vì nhà neo người. Bố mất cách đây 10 năm, chị gái và em gái đã lấy chồng, anh sống cùng mẹ già. Mẹ rất hiền và mong con dâu lắm.



Hãy hồi âm cho anh để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau em nhé. Bởi với anh, bản thân đã có nhiều thiệt thòi, anh ngại chủ động tìm hiểu một người con gái ngoài đời thực, lại càng không có quyền đòi hỏi một người phụ nữ giỏi giang hay xinh đẹp. Chỉ mong em bình thường, có trái tim nhân hậu, đồng cảm với hoàn cảnh của anh, cùng anh chia sẻ vui buồn trong cuộc sống hôn nhân sau này. Anh không hứa hẹn gì nhiều nhưng sẽ trả lời thư em bằng tất cả tình cảm chân thành anh có.

Mong mọi người giúp đỡ "đẩy thuyền" để tôi sớm tìm được hạnh phúc. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công. Chờ hồi âm của em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ