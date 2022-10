Anh luôn hướng về gia đình và yêu thích trẻ con

Người ta hay bảo "ngồi im tình yêu sẽ đến", nhưng anh nghĩ có lẽ người ta viết thiếu cụm từ "với người khác" mất rồi.

Tình cờ biết đến chuyên mục Hẹn hò, giữa không khí se lạnh của đợt gió mùa đầu tiên trong năm đang "tấn công" Hà Nội, anh ngồi đây, viết vài dòng chia sẻ về mình, nếu vô tình em đọc được thì tốt biết bao.

Anh 29 tuổi, sống và có công việc ổn định tại Hà Nội, tính tình điềm đạm, sống giản dị, luôn hướng về gia đình và yêu thích trẻ con.

Về ngoại hình, anh cao gần 1,7 m, nặng 67 kg, không hút thuốc, thích chơi thể thao, được nhận xét dễ gần và vui tính. Bên cạnh đó, anh thấy mình còn có một số điểm chưa tốt, cần khắc phục thêm.

Hy vọng em hiền lành, đơn giản, biết thương yêu, chăm sóc bản thân và gia đình, yêu quý trẻ con.

Anh theo đạo Công giáo, nếu em cùng đạo thì tuyệt vời quá, còn không thì anh nghĩ đó cũng không phải rào cản gì quá lớn giữa chúng ta.

Vậy nên, nếu "chẳng may" em đọc được bài viết này và cảm nhận có sự tương đồng nào đó, hãy để lại lời nhắn, mình sẽ nghiêm túc tìm hiểu thêm về nhau, biết đâu chúng ta sẽ cùng biến điều "chẳng may" đó thành sự "may mắn" mà cả hai mong chờ bấy lâu.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc