Anh lịch sự, vui vẻ, nhiều năng lượng tích cực

Anh tin sự tinh tế của người đàn ông không chỉ nằm ở lời nói, mà ở khả năng tạo ra không gian an toàn dành cho người phụ nữ.

Anh đang độc thân, anh cao 1,72 m, ngoại hình ưa nhìn và tự tin có gu ăn mặc, đang làm ngân hàng, thu nhập khá ổn định. Điều anh tự tin hơn cả là sự điềm tĩnh, lịch sự và vui vẻ, nhiều năng lượng tích cực. Ở tuổi 27, anh đang trên hành trình xây dựng nền tảng sự nghiệp với một lộ trình rõ ràng và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Một quan hệ bền vững cần là sự tôn trọng và thấu hiểu, nơi cả hai đều cảm thấy thoải mái để là chính mình, hòa hợp cùng nhau. Anh không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà tìm kiếm sự phù hợp.



Cuộc sống của anh không chỉ xoay quanh công việc. Đối với anh buổi tối hoàn hảo đó chính là, việc tự chuẩn bị một bữa ăn ngon, thưởng thức rượu vang, hay đơn giản là dành thời gian chăm sóc bản thân. Sáng 5h anh đạp xe đạp, tối về tập gym, cuối tuần đi bơi. Anh có thể làm người dẫn dắt em, nếu em hay mệt mỏi, thiếu năng lượng. Em cũng thích những khoảnh khắc như vậy, chúng ta có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Nếu em chưa quen bếp núc, anh rất sẵn lòng cùng em nấu ăn. Anh gốc ở Sài Gòn, nhà nội ngoại đều kế bên, đi có mấy bước. Về chung nhà em khỏi nấu cũng được, vợ chồng qua nhà nội ngoại ăn hoặc ăn ngoài. Công việc nhà thì thuê người làm cuối tuần, còn lau quét mỗi ngày thì có robot sẵn rồi. Anh chỉ thích em ủi đồ cho anh đi làm.



Đối với anh, tuổi tác không quan trọng, hy vọng em có sự chín chắn trong suy nghĩ, dịu dàng và biết cách trân trọng giá trị của bản thân cũng như gia đình, chăm lo cho ba mẹ của em vậy là đủ rồi. Sẽ thật vui nếu được làm quen và trò chuyện cùng em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ