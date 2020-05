Anh làm giờ hành chính như em nhé

Em quê ở thành phố biển Nha Trang, là người giản dị, vui vẻ, đối xử với người khác thật lòng.

Em biết đến chuyên mục Hẹn hò một thời gian, cũng đọc được nhiều chuyện tình đẹp nên duyên từ đây, nên hôm nay em tự "ứng cử" bản thân làm nhân vật chính cho câu chuyện của mình.

Trong đám đông, em thích nghe hơn là nói. Hiện tại em làm ở quận 1, là công việc văn phòng đúng sở thích. Trước đó, em có thời gian khá dài làm giáo viên. Có lẽ do ảnh hưởng ít nhiều từ nghề nghiệp nên người đối diện có thể cảm giác nhìn em hơi nghiêm túc trong lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, khi quen thân rồi, em nói nhiều hơn và khá hài hước. Em thích nấu ăn, chăm sóc vật nuôi, các hoạt động ngoài trời, không gian có nhiều cây cối, thích gặp gỡ bạn bè để trò chuyện thực sự hơn là các buổi tiệc tùng nhộn nhịp.

Em hướng Phật, tham gia các hoạt động từ thiện và giúp đỡ những người không may mắn. Em có một lời nguyện nhỏ với bản thân là hàng tháng trích một phần lương ủng hộ cho các trường hợp khó khăn. Thật may đến giờ công việc của em vẫn ổn để có thể duy trì được điều đó. Em đang rèn luyện để tăng tính kiên nhẫn của mình, ví như chuyện em tập qua nhiều môn thể thao nhưng khó duy trì đều đặn mỗi ngày. Hi vọng là anh thích thể thao để chúng ta có thể đi tập cùng nhau.

Em không có yêu cầu gì đặc biệt về ngoại hình của anh vì em cũng chỉ là một cô gái bình thường. Em thuộc thế hệ giữa 8x, khuôn mặt dễ nhìn với nụ cười tươi. Anh nghe bài hát "Cô gái 1m52" chưa, em cao hơn cô gái trong truyền thuyết ấy một chút thôi. Em mong anh là người đàn ông trung thực, chân thành, biết chia sẻ, sống tích cực. Em chưa từng kết hôn hay có con nên hi vọng anh cũng vậy, để chúng ta có một bắt đầu trọn vẹn. Em dự định sẽ sống lâu dài tại Sài Gòn nên thật tốt nếu anh cũng đang có công việc ổn định ở đây, và quê của anh từ Đà Nẵng trở vào để sau này đi lại thuận tiện giữa hai nhà. Ngoài ra, em sẽ rất vui nếu anh theo đạo Phật hoặc không có đạo, làm việc theo giờ hành chính như em để vợ chồng có nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với em, điều quan trọng gắn kết hai trái tim là sự tôn trọng, chân thành và quan tâm lẫn nhau. Em mong muốn tìm thấy một người phù hợp, biết chia sẻ để cùng nhau xây dựng gia đình. Nếu anh cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc và cảm nhận được sự đồng điệu với em, hãy sớm hồi âm cho em nhé.

