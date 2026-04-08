Anh làm bảo vệ nhưng không bảo vệ nổi trái tim khỏi cô đơn

Nhiều đêm trực, khi mọi người đã về hết, hành lang yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân của chính mình, anh hay ngồi một mình và suy nghĩ. Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tương lai, rồi nghĩ vu vơ: làm bảo vệ mà còn già nữa thì chắc phải chọn một mình thôi. Nghe thì hơi buồn nhưng thật ra anh cũng quen với việc tự pha trà, tự mua đồ ăn, tự đi về trong những buổi chiều không ai đợi.



Rồi một hôm, rất vô tình thôi, anh xem được một bộ phim trên Facebook. Nội dung phim là một ông chủ tịch giả làm bảo vệ, sống giản dị giữa mọi người, cái kết rất đẹp. Xem xong, anh ngồi suy nghĩ rất lâu. Anh không phải chủ tịch, cũng không giả làm bảo vệ, anh là bảo vệ thật. Nhưng anh nghĩ, biết đâu trong cuộc đời này, cũng có một câu chuyện đẹp dành cho một người bình thường như anh.



Thế là anh quyết định viết vài dòng gửi lên mục Hẹn hò, không phải vì anh nghĩ mình là chủ tịch giả làm bảo vệ, mà vì anh nghĩ biết đâu có một cô gái nào đó đọc được, mỉm cười và nghĩ: "Người này có vẻ hiền và thật thà". Chỉ cần vậy thôi là anh đã thấy viết bài này không uổng rồi. Anh không có gì đặc biệt để khoe. Anh chỉ là người đàn ông sống đơn giản. Anh không hút thuốc, không rượu bia, nên trong công ty nhiều khi cũng hơi "lạc quẻ", vì mọi người rủ đi nhậu anh toàn xin nợ bằng... ly trà đá. Anh thích ăn chay hơn ăn mặn, thích những bữa cơm nhẹ nhàng, thích đi bộ, thích nghe nhạc, thích những câu chuyện nhỏ nhỏ mà ấm áp.



Bạn bè đặt cho anh biệt danh là "bảo vệ hài kịch tính" vì anh nói chuyện hơi có duyên, đôi khi kể chuyện rất bình thường mà mọi người cười hoài. Anh nghĩ, nếu sống mà không cười thì phí lắm, nên thôi, mình không giàu thì mình ráng vui vậy. Anh viết những dòng này không mong điều gì lớn lao. Anh không tìm một người hoàn hảo, anh chỉ mong gặp một cô gái cũng đang đi tìm một tình yêu đơn giản, chân thành, và có thể ngồi với nhau một buổi chiều, uống ly cà phê, nói vài câu chuyện đời, rồi cười vài lần là thấy ngày hôm đó dễ thương rồi.



Em có thể ở một độ tuổi nào đó, chỉ cần trên 18 và dưới 49,5 tuổi (anh nói 49,5 để nếu em 49 tuổi rưỡi vẫn còn cơ hội, anh là người rất linh hoạt). Nếu em cũng thích ăn chay giống anh thì chắc mình có thể ngồi ăn với nhau rất lâu mà không cần gọi thêm thịt. Anh không hứa cho em cuộc sống giàu sang, nhưng anh nghĩ anh có thể cho em một cuộc sống yên ổn, có người chờ em về, có người hỏi em hôm nay có mệt không, và có người làm em cười khi em buồn. Nếu em đọc đến đây, coi như mình đã đi cùng nhau một đoạn đường rồi đó. Phần còn lại, hay là mình hẹn nhau một buổi cà phê rồi kể tiếp. Anh chờ em.

