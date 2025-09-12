Anh không thích người kiêu ngạo, ảo tưởng

Tìm cô gái độc thân, thấy cuộc sống của mình hiện tại tẻ nhạt, muốn thay đổi và hẹn hò, yêu thương.

Anh không phải người thành đạt, cũng không phải dân trí thức, anh chỉ là một thợ cơ khí. Cuộc sống và điều kiện của anh rất bình dân. Anh nói rõ như vậy để nếu em có tiêu chuẩn khác thì không tốn thời gian của em. Anh chỉ mong tìm một cô gái độc thân, tuổi 30 trở lên, là người miền Nam, miền Trung hoặc miền Bắc.

Anh không quan trọng công việc, nghề nghiệp, học thức, em làm văn phòng, buôn bán, công nhân đều được. Anh không thích kiểu người kiêu ngạo, ảo tưởng. Anh sinh năm 1987, nhà đông anh em nhưng họ có gia đình riêng hết rồi. Anh sống gần như tự lập, ở Dĩ An - Bình Dương. Mong gặp được cô gái nghiêm túc. Chúng ta sẽ dành thời gian để trò chuyện, gặp gỡ, yêu thương và kết hôn.

