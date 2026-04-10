Anh không thể sống thiếu: du lịch, nghệ thuật và ngoại ngữ

Chuyện là hồi tết tây anh đã đăng một bài rồi. Kết quả? Đã có những lá thư tâm tình gửi đến anh, đã có những cuộc nói chuyện qua tin nhắn tưởng chừng là yêu thương và hiểu nhau lắm, đã có vài cuộc hẹn gặp mặt chớp nhoáng và đặt vấn đề tiến xa hơn. Nhưng cuối cùng? Từ từ, mọi thứ dần lạnh nhạt và mọi chuyện cũng không đi đến đâu. Lý do thì có rất nhiều, khi nào tiện và em muốn biết anh sẽ kể cho em nghe, nhưng theo quan sát của anh thì đây là lý do lớn nhất và gây cản trở nhất: thời gian và tính chất công việc của hai người không khớp được với nhau. Anh làm việc chủ yếu vào buổi tối và cuối tuần, như đi ngược lại với phần đông xã hội, giờ người ta làm thì anh rảnh, giờ người ta rảnh thì anh làm. Thử hỏi: mới giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò mà hai người không tài nào sắp xếp được thời gian để gặp mặt, tâm sự và nói chuyện thường xuyên với nhau, sau này hôn nhân, mọi thứ sẽ càng tồi tệ như thế nào nữa?

Anh cũng lớn rồi, không phải trẻ con mà đòi hỏi mọi thứ phải thuận theo ý mình và khớp với mình 100%, nhưng ít nhất cũng nên được 40-50%, em nhỉ. Anh sẽ xem bài viết này như tờ vé số anh mua lần cuối, được ăn cả ngã về không. Nếu không trúng? Thì anh sẽ ngưng phát ra năng lượng lùng sục và sẽ thôi không đốt đuốc đi tìm tình yêu online nữa. Chắc ông Tơ bà Nguyệt chưa cập nhật được xu hướng e-dating. Còn nếu trúng? Woa, vậy là ông trời thương anh, không phụ lòng người. Dưới đây, anh xin đăng lại những thông tin mà anh đã đăng trong bài viết lần trước. Vạn vật đều thay đổi nên cũng có vài thông số thay đổi nha em.

Gửi người anh thương ở đâu đó ngoài kia. Những năm tháng trưởng thành trên đường đời vừa qua của anh thế nào? Với anh, đó là vừa đủ vị ngọt ngào của những lần chiến thắng, ngẩng cao đầu; vị mặn của những giờ học hành và làm việc chăm chỉ; cả vị đắng của những lần thất bại, chỉ muốn cúi rạp đầu xuống.

Giới thiệu sơ qua về anh: Anh sinh năm 1998, cao 1m69, cân nặng giao động 65-66 kg, tập chạy bộ trong phòng gym đều đặn mỗi ngày nên thân hình có thể gọi là cân đối. Còn gương mặt đẹp xấu thế nào thì tùy vào con mắt của đối phương nha. Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn và hiện tại vẫn sinh sống ở đây cùng gia đình. Anh tốt nghiệp đại học Ngoại thương TP HCM, ngành Quản trị Kinh doanh, nhưng sau khi ra trường lại làm trái ngành. Hiện tại, anh là giáo viên dạy tiếng Anh online freelancer, làm đến nay cũng gần 4 năm rồi. Nói chung là nghề chọn người (by the way, anh có chứng chỉ IELTS 7.5 để có thể hành nghề). Dù dạy tự do, anh vẫn duy trì được nguồn thu nhập đều đặn và ổn định, có thể gọi là trung bình khá, đủ để sống tự lập ở Sài Gòn và cũng dư dả một chút. Do đặc thù công việc nên anh chủ yếu làm vào buổi tối và cuối tuần.

Năm nay 28 tuổi, anh cũng rất muốn lập gia đình cho riêng mình, nhưng không phải vì thế mà vội vàng, hấp tấp. Anh tự nhận mình vừa lý tính vừa cảm tính, khi cứng cũng khá cứng, khi mềm cũng khá mềm. Anh không thể sống thiếu ba điều này: du lịch, nghệ thuật và ngoại ngữ. Chúng là hơi thở của anh. Du lịch giúp anh mở mang nhãn quan, gia tăng sự đồng cảm, thấu hiểu và làm "giàu" thêm câu chuyện cuộc đời của mình. Anh rất thích hưởng thụ và đắm chìm trong cái đẹp, cái hay của nghệ thuật. Vào thời gian rảnh, anh nghe nhạc, đi xem phim, đọc sách, hay chỉ đơn giản là ngồi thả những suy nghĩ vẩn vơ của mình về cuộc sống vào không gian.

Từ nhỏ, anh học chuyên và nặng về ngôn ngữ nên có thể nói anh rất yêu và nhạy bén với những gì liên quan đến con chữ. Ngoài vốn tiếng Anh lưu loát anh đang sử dụng như "cần câu cơm" hàng ngày, anh đã và đang học tiếng Tây Ban Nha một cách nghiêm túc và cầu thị, không cưỡi ngựa xem hoa, theo đuổi đến nay cũng được 3 năm rồi. Nếu những điều chia sẻ trên ít nhiều "chạm" đến em, mình đừng ngần ngại cho nhau một cơ hội nhé.

Anh mong người anh thương: Có năm sinh từ 2003 đến 1998; nhỉnh hơn một chút, từ 1997 đến 1996 cũng được. Cao từ 1m50 trở lên là được, thân hình cân đối, không quá béo cũng không quá gầy. Gương mặt ưa nhìn một chút, vì anh tin ngoại hình cũng là một phần quan trọng trong sự hòa hợp cảm xúc. Có học vấn một chút và có tâm hồn nhạy cảm để hai người có thể trò chuyện hợp nhau hơn. Tôn giáo hay vùng miền anh cũng không quá quan trọng, miễn là mình rung động trước một người thì những điều khác không còn là rào cản.

Quan trọng nhất: anh mong người ấy có cùng thời gian làm việc với anh: làm chủ yếu vào buổi tối, cuối tuần và có thời gian đi chơi, hẹn hò, tìm hiểu nhau vào buổi sáng hay trưa chiều. Anh cũng thừa biết là anh đang mong cầu một điều viển vông và không hề thực tế một chút nào hết, như mò kim đáy biển. Nhưng thứ lỗi cho anh nha em, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Sự lựa chọn duy nhất có lẽ là: từ bỏ công việc và thu nhập hiện tại để đánh cược vào tình yêu? Anh nghĩ anh chưa đủ can đảm. Thôi, xem như anh đặt ngôi sao may mắn vào tiêu chí này nha. Giữa hàng trăm bài viết, cảm ơn em vì đã nán lại đọc bài viết dài dòng của anh. Chúc em một ngày tốt lành. Gửi duyên lành cho hai đứa mình.

