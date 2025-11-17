Anh ít nói, thích nghe nhiều hơn

Anh mong tìm được người để cùng đồng hành trong cuộc sống, yêu thương và chia sẻ những điều bình thường nhất mỗi ngày.

Dưới đây là những điều cơ bản nhất về anh, hy vọng những điều này đủ để làm em liên hệ. Anh sinh năm 1989. công việc của anh là tư vấn bất động sản. Lúc gặp khách hàng, anh nói nhiều giống như hướng ngoại, nhưng bình thường lại hướng nội, ít nói mà thích nghe nhiều hơn. Anh không hút thuốc, không cờ bạc, chỉ lâu lâu uống bia cùng với bạn hoặc đồng nghiệp khi có dịp.

Anh thích thể thao, bóng đá, bơi lội, tập gym và đi dạo trên cát. Anh thích tiếng Anh nên thường xuyên xem phim hoặc đi câu lạc bộ tiếng Anh. Cuộc sống anh khá đơn giản nhưng luôn cảm thấy thích với những gì mình làm. Anh mong tìm được người để cùng đồng hành trong cuộc sống, yêu thương và chia sẻ những điều bình thường nhất mỗi ngày.

