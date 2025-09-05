Anh ít nói, chủ yếu dùng hành động để thể hiện cảm xúc

Sự chung thủy, tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau luôn là yếu tố anh xem là quan trọng trong một mối quan hệ.

Anh sinh năm 1996, có khuôn mặt lớn hơn tuổi thật dù mới 29 tuổi, tính cách trầm tĩnh, lạnh lùng với cả thế giới nhưng luôn thân thiện, hòa đồng với mọi người xung quanh; chỉ ấm áp với duy nhất nửa kia của anh mà thôi.

Anh sống tại quận Phú Nhuận, làm IT tại quận Tân Bình, thích tâm sự, lắng nghe. Người con gái tốt bụng, hiền lành, có thể luyên thuyên cả ngày, nói thay phần của anh hoặc chỉ đơn giản ở bên cạnh, lắng nghe anh sẽ khiến anh rung động ngay lập tức. Trong tình yêu, sự lắng nghe, giọng nói dịu dàng, ánh mắt trìu mến của bạn gái khi nhìn anh cũng đủ khiến anh hạnh phúc và bình yên biết nhường nào. Sự chung thủy, tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau luôn là yếu tố anh xem là quan trọng trong một mối quan hệ.

Anh thích được nghe tâm sự, trò chuyện, thích đến nghiện luôn. Đó là sở thích lớn nhất của anh. Anh cũng rất thích mình cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống. Anh không thể dành 24/7 thời gian để ở bên cạnh, chia sẻ với em vì anh còn công việc, gia đình, một chút thời gian để phát triển bản thân, một chút thời gian cho riêng mình. Nhưng chắc chắn thời gian còn lại anh sẽ cùng em chia sẻ những điều đó. Hoặc nếu lúc đó em cần anh, anh cũng sẽ dùng hành động để thể hiện cho em biết rằng anh đang quan tâm, bên cạnh em. Anh là một người rất ít nói, chủ yếu dùng hành động để thể hiện cảm xúc của mình.

Anh rất thích làm mọi điều cùng nhau: đi du lịch, đi dạo, đi chơi, xem phim cũng như trải nghiệm những điều mới mẻ. Quan trọng không phải là làm gì, mà là với ai. Anh cũng thích chiều đối phương nữa. Vì anh là người thích lắng nghe nên anh muốn quan sát em thật nhiều để hiểu, để đáp ứng, để giúp đỡ khi em cần anh. Hạnh phúc, niềm vui của cô ấy cũng là nụ cười trên môi anh.

Anh làm những điều này không phải vì trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà vì anh thật sự muốn người kia hạnh phúc và muốn mối quan hệ này phát triển. Mọi điều anh làm cho đối phương đều xuất phát từ trái tim, tự anh muốn làm, không ai nói hay ép buộc anh phải làm. Hãy để anh thể hiện cảm xúc của mình một cách tự nhiên và nguyên sơ nhất như lần đầu yêu.

Dù là mối quan hệ nào cũng cần cả hai cùng nhau xây dựng, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu quyết tâm, có sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau từ đối phương, không dám nói là mãi mãi nhưng chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu dài, em nhỉ?

Nếu em vẫn chưa tìm được ai và muốn thử cho anh cơ hội tìm hiểu thì cứ liên hệ anh. Anh chờ tin em, em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ