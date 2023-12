Anh cần tìm một cô gái có thiên hướng về gia đình và tình cảm vì anh là người như vậy.

Sắp tròn ba năm lời hứa với bố mẹ và ở quê là lập gia đình. Có lẽ ở độ tuổi 32 làm bản thân ngại khi tìm hiểu mối quan hệ với ai đó. Anh hướng nội và là người cẩn thận nên có những rào cản khi bước vào mối quan hệ hoặc có thể ngoại hình hay suy nghĩ của anh tạo nên điều đó. Bản thân lúc đầu dành khá nhiều thời gian và chủ động với người làm quen nhưng dần dần bị phai dần khi cảm xúc dễ bị chi phối, khi cảm nhận sự không nhiệt tình từ đối phương. Con trai cũng như con gái, ai chẳng muốn người kia chủ động trong việc giao tiếp để cảm thấy mình quan trọng. Anh khó tính trong chuyện tình cảm thật!



Cuộc sống của anh tạm ổn về mọi mặt, có thể không bằng nhiều người vì không giỏi trong kinh doanh mặc dù bố mẹ cũng là những người khá trong lĩnh vực này, có lẽ là do tính cách có phần cẩn trọng quá. May mắn hơn chút đó là anh không bị áp lực từ gia đình về chuyện tài chính nên việc chi tiêu cho bản thân và gia đình cũng thoải mái chút. Anh đang sống cùng em trai tại nhà riêng và sang Tết nó ra ở riêng. Có thể lý do to hơn mục đích nhưng đúng là cuộc sống một mình rất không ổn. Chẳng có ai cùng chia sẻ câu chuyện thường ngày hoặc chẳng may ốm đau thì cũng là vấn đề không nhỏ. Là phiên dịch nên suy nghĩ khá đa chiều cùng với sự trưởng thành trong cuộc sống, tự biết cái gì nên hay không.



Anh cần tìm một cô gái bằng hoặc nhỏ tuổi hơn anh và trên hết là nghiêm túc, có thể dành thời gian để phát triển mối quan hệ nhanh nhất (nếu phù hợp). Sẽ có người bảo anh vội vàng nhưng để thêm vài năm nữa sẽ quá tuổi và khó để lập gia đình. Ai cũng thích ngoại hình tuy nhiên vì anh thấp nên chỉ muốn tìm một người phù hợp và không quan trọng chuyện đó. Em cùng làm việc ở đây để tiện chuyện công việc gia đình. Cảm ơn!

