Anh hứa sẽ là điểm tựa vững chãi nhất của em

Về anh: Một chút trầm mặc của người con xứ Quảng

Có người từng nói, tuổi 35 của đàn ông giống như một buổi chiều nắng nhạt, không còn rực rỡ và vồn vã như bình minh, nhưng lại mang trong mình sự tĩnh lặng và bao dung của một người đã đi qua đủ những thăng trầm. Anh cũng vậy, đang đứng ở cột mốc ấy - cái tuổi mà người ta không còn tìm kiếm những điều hào nhoáng, chỉ mong cầu sự thấu hiểu bình dị.

Anh là người con của mảnh đất Thăng Bình, Quảng Nam. Nếu em từng đi qua miền Trung, sẽ hiểu cái nắng gió của vùng đất này tạo nên những con người như thế nào: có chút thô mộc, có chút kiên cường nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim nồng hậu và trọng tình nghĩa.

Công việc và khoảng lặng tâm hồn

Công việc hiện tại của anh gắn liền với mảng kinh doanh viễn thông. Trong một thế giới của những kết nối không dây, của những cột sóng và những tín hiệu truyền đi không ngừng nghỉ, trớ trêu thay anh lại là một người khá trầm tính và ít nói.

Nhiều người thắc mắc, làm kinh doanh mà lại ít nói thì làm sao "chốt đơn"? Nhưng với anh, trong công việc hay tình cảm, sự chân thành và uy tín quan trọng hơn những lời hoa mỹ. Anh chọn cách lắng nghe nhiều hơn là thể hiện, chọn cách quan sát những nhu cầu nhỏ nhất để đưa ra giải pháp thực tế.

Sự ít nói của anh không phải là lạnh lùng, mà là khoảng không gian để suy ngẫm. Anh tin rằng đôi khi những điều chân thành nhất không cần phải diễn đạt bằng lời. Một cái nắm tay thật chặt khi đối phương mệt mỏi hay sự hiện diện lặng lẽ bên cạnh nhau trong những lúc khó khăn, đó mới là ngôn ngữ của tình cảm mà anh luôn theo đuổi.

Những chuyến đi qua ống kính và trái tim

Nếu công việc viễn thông là những con số khô khan, du lịch bụi và nhiếp ảnh chính là nơi anh tìm thấy sự cân bằng.

Anh không thích những resort sang trọng, anh thích cảm giác cầm lái chiếc xe máy, cảm nhận cái gió tạt qua mặt trên những cung đường đèo uốn lượn, hay hít hà mùi mặn mòi của biển cả quê hương. Du lịch bụi dạy cho anh sự kiên nhẫn và trân trọng những vẻ đẹp thuần khiết nhất.

Trên mỗi chuyến đi, người bạn đồng hành của anh là chiếc máy ảnh. Anh thích lưu giữ những nụ cười hồn nhiên, những đôi bàn tay lam lũ, hay khoảnh khắc mặt trời lặn sau rặng tre. Anh mong rằng sau này trong những tấm hình anh chụp sẽ có sự hiện diện của một người con gái mỉm cười thật tươi, biến những bức ảnh tĩnh lặng trở nên ấm áp hơn.

Bên cạnh đó, anh cũng là một fan cuồng nhiệt của bóng đá. Bóng đá dạy anh về tinh thần đồng đội và sự nỗ lực đến phút cuối cùng, đó cũng là cách anh nhìn nhận về một mối quan hệ: cần sự phối hợp và không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Tìm kiếm sự đồng điệu

Ở tuổi 35, anh không tìm kiếm những tiêu chuẩn xa vời. Điều anh mong đợi là một tâm hồn chân thành, chung thủy, biết cảm thông và chia sẻ.

Anh cần một người phụ nữ hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài có vẻ lầm lì là một trái tim luôn sẵn sàng che chở. Anh không hứa mang lại cho em cuộc sống giàu sang tột đỉnh, nhưng anh hứa sẽ là điểm tựa vững chãi nhất. Anh sẽ là người cùng em lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, chụp cho em những bức ảnh đẹp nhất và cùng em ngồi xem một trận bóng đá vào tối cuối tuần.

Lời kết

Anh vẫn đang ở đây, giữa những bộn bề công việc và những hành trình còn dang dở. Nếu em cũng đang tìm kiếm một sự bình yên, nếu em tin rằng sự chân thành có thể kết nối hai tâm hồn xa lạ, thì đừng ngần ngại cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ nhất.

Biết đâu, giữa hàng tỷ tín hiệu viễn thông ngoài kia, có một tần số sóng mang tên "duyên số" đang chờ để kết nối anh và em?

Rất mong nhận được phản hồi từ em.

