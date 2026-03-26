Anh họ sống không biết điều với gia đình tôi

Ông nội tôi trước đây chia đất cho hai người con là bác và bố tôi. Phần đất của bác tôi ở phía trước, còn phần đất của bố ở phía sau. Năm 1985, bác tôi xây một căn nhà hai mái với diện tích khoảng 45 m²; trong đó, một mái có hướng thoát nước mưa chảy trực tiếp xuống phần vườn nhà tôi. Thời điểm đó, việc xây dựng như vậy khá phổ biến nên gia đình tôi không có ý kiến gì. Tuy nhiên, đến năm 2026, con trai bác phá bỏ căn nhà cũ để xây nhà mới, vẫn theo kiểu hai mái nhưng diện tích đã tăng lên hơn 80 m². Điều đáng nói là anh ấy vẫn để mái nhà thoát nước mưa chảy trực tiếp xuống vườn nhà tôi, đồng thời phần mái còn nhô sang phần đất thuộc quyền sử dụng của gia đình tôi.

Tôi đã trao đổi và đề nghị anh khắc phục theo hai nội dung sau: Phải lắp đặt máng xối hoặc có biện pháp thoát nước phù hợp để nước mưa không chảy trực tiếp xuống vườn nhà tôi. Không được để mái nhà nhô sang phần đất của gia đình tôi. Tuy nhiên, anh trả lời rằng vẫn làm như cũ và không chấp nhận sửa đổi. Theo tôi được biết, việc xây dựng như vậy là không phù hợp với quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi.

Tuy nhiên, nếu tôi trình báo hoặc yêu cầu chính quyền can thiệp thì lo ngại sẽ làm mất hòa khí và tình cảm anh em trong gia đình. Vì vậy, tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý và hướng giải quyết phù hợp từ mọi người, vừa bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của gia đình, vừa hạn chế tối đa mâu thuẫn trong nội bộ họ hàng. Trân trọng cảm ơn.

Huỳnh Hòa