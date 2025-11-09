Anh hiền lành, tìm người thương và tin vào duyên phận

Tính cách anh hướng nội một xíu nên con người anh khá đơn giản, khá vui vẻ lạc quan, hướng về phía trước.

Chào người lạ sắp quen, anh đang thử vận may tìm kiếm người thương của mình bằng lá thư điện tử này. Sau nhiều năm tháng bỏ quên chuyện tình cảm, nay anh thấy cần ai đó để yêu thương và chăm sóc quan tâm. Anh mạnh dạn viết thư gửi lên đây để tìm duyên, mong rằng tình duyên đủ nắng hoa sẽ nở. Anh giới thiệu qua một chút về anh: Anh 34 tuổi, đang làm nhân viên kỹ thuật tại TP HCM. Anh quê gốc miền Trung nhưng gia đình vào Nam đã lâu và cuộc sống đưa đẩy anh đến TP HCM, nơi anh đã gắn bó được hơn 10 năm và có cơ hội được học tập, làm việc và trải nghiệm.

Ngoài công việc, sở thích cá nhân cũng không nhiều, thể thao tùy lúc, xem phim, thỉnh thoảng có đi du lịch thì thích sự khám phá và trải nghiệm mọi thứ để cảm nhận nhiều hơn. Gần đây bạn bè có gia đình hết nên cũng ít đi hơn, chắc là dấu hiệu tuổi già đang đến. Tính cách anh hướng nội một xíu nên con người anh khá đơn giản, khá vui vẻ lạc quan, hướng về phía trước. Trong tình cảm, anh luôn quan tâm và yêu thương hết mình. Anh tin mình đủ chân thành và nghiêm túc với nhau, chúng ta hoàn toàn có thể viết nên một chương mới tốt đẹp hơn.



Đã đến tuổi mong ngóng có được gia đình như bao người bạn khác nên trong tình yêu anh rất rõ ràng, nghiêm túc, mong tìm được bạn gái phù hợp với mình. Người con gái có tính cách dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc mình và người thân. Hy vọng có thể gặp được một người cùng chung suy nghĩ, để cùng chia sẻ cuộc sống và xây dựng một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Vài điều về anh như trên, nếu em thấy hợp thì đừng ngại gửi thư cho anh, chờ thư em. Chúc quý độc giả có những ngày tươi mới và thành công trong cuộc sống.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ