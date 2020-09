Anh hài hước, lạc quan

Anh đã 27 tuổi, cao 1,78 m, nặng 90 kg, cái tuổi có lẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu và cuộc sống.

Anh sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, nơi có những hàng dừa xanh mát, trái cây xum xuê quanh năm, nơi mà những con đò, dòng sông, bến nước cùng anh đi qua bao năm tháng tuổi thơ. Có lẽ ở tuổi 27 này, anh thật sự mong đợi một ai đó nhận thức đúng về một mối quan hệ nghiêm túc trong tình cảm.

Hi vọng nửa kia của anh sẽ là một cô gái hiểu chuyện, cảm thông, sống chân thành, biết quan tâm đến người khác và cảm xúc của những người bên cạnh.

Anh nói về bản thân chút nhé: hiện sống và làm việc tại Sài Gòn, với mẹ và các em. Các em của anh đều đã đi làm. Anh đang công tác tại một ngân hàng, làm về dữ liệu hơi nhiều nên việc đi sớm về trễ là thường xuyên. Anh luôn xem trọng sự nghiệp và nghiêm túc trong tình cảm. Hi vọng em cũng thế nhé.

Tính cách anh vui vẻ, có một chút hài hước, lạc quan và luôn động viên người bên cạnh. Vì là người từng trải, anh hiểu cảm giác tuyệt vọng khi hoàn cảnh luôn thôi thúc mình phải tự đứng lên. Mỗi khi gặp vấn đề gì đó khó khăn, anh luôn bảo mình "Cố gắng chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi".

Mong em sẽ là một người hiểu chuyện cả trong tình cảm và cuộc sống. Quên nói về sở thích của anh. Anh thích nghe nhạc, du lịch và cà phê vào cuối tuần, lâu lâu đi chơi xa với bạn bè và gia đình. Mong sẽ sớm gặp được em. "You are my dream".

