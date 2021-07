Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này

Em quê ở Thanh Hóa, sống và làm việc văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội, 32 tuổi rồi mà vẫn một mình đi về sau giờ làm.

Em cũng mong được bận rộn như các chị em cùng công ty, hết giờ làm là vội vã về với tổ ấm của mình, cùng anh nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc con cái. Tuy vất vả một chút nhưng đó là niềm vui cuối mỗi ngày mà anh nhỉ. Hy vọng gặp được anh cũng đang có mong muốn như em, mong có một tổ ấm của riêng mình để trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng.

Quê em ở Thanh Hóa, sống và làm việc văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội, mong muốn là cuối năm nay có anh cùng về quê với em để đỡ tủi thân. Em khá hòa đồng, dễ gần, mới quen có thể em chưa biết nói gì, nhưng quen rồi và hợp nhau thì em nói cũng hơi nhiều đấy nhé. Ngoại hình em bình thường, cao 1,55 m, nặng 51 kg, tự tin là đi bên anh cũng không đến nỗi nào. Điểm nổi bật của em chắc là nụ cười. Mọi người bảo em cười duyên, mong anh sẽ là người khiến em được cười hạnh phúc.

Anh nghiêm túc và chân thành, công việc ổn định để có thể cùng nhau lo cho tương lai. Anh cũng làm việc ở Hà Nội để mình tìm hiểu nhau dễ hơn, có thể bằng hoặc hơn tuổi em nhưng đừng hơn nhiều quá nhé, như thế mình dễ nói chuyện hơn.

Chuyện tình cảm của em không được may mắn lắm, cũng từng vấp ngã sấp mặt (cười), nhưng giờ em ổn rồi, mạnh dạn lên đây với hy vọng tìm được anh - người sẽ cùng em đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời. Đọc chuyên mục này hơn năm nay, thấy nhiều người may mắn tìm được nhau nên em cũng muốn thử vận may của mình. Anh giúp em nha.

Mong nhận được thư hồi âm của anh.

