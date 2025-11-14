Anh đơn giản, nhẹ nhàng, tình cảm và lành mạnh

Anh sống rõ ràng, chung thủy trong tình cảm, có tính quyết đoán, gọn gàng trong công việc cũng như cuộc sống.

Chào người anh thương. Anh sinh năm 1989, đang sống và làm việc tại TP HCM. Anh là kĩ sư nhưng tính cách anh hơi hướng ngoại, thích du lịch, khám phá và trải nghiệm thiên nhiên. Trong cuộc sống, anh là người đơn giản, nhẹ nhàng, tình cảm và lành mạnh. Anh không hút thuốc, không chơi game hay cá độ, ít nhậu và khá rành chuyện nấu ăn. Anh sống rõ ràng, chung thủy trong tình cảm, có tính quyết đoán, gọn gàng trong công việc cũng như cuộc sống.

Ngoại hình anh mạnh mẽ, trẻ trung, điềm đạm và đẹp theo kiểu hiền lành. Anh thấy mình ổn ở nhiều mặt, chỉ có tình duyên là còn dang dở, nên hôm nay anh muốn mở lòng để tìm một người con gái thật sự nghiêm túc và đã sẵn sàng cho chuyện yêu nhau. Anh có chút yêu cầu với em là em đang sống tại TP HCM và có ngoại hình dễ nhìn. Có ngoại hình thì mới có cảm xúc để yêu và khi yêu rồi thì mình sẽ nhường nhịn và bao dung cho nhau, từ đó mình mới gọi là hợp nhau. Em nhanh lên nhé, anh đang đợi em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ