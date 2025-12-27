Anh điềm đạm, chân thành, dễ tạo cảm giác an tâm khi trò chuyện

Với anh, một mối quan hệ bền lâu không cần quá ồn ào hay phô trương, chỉ cần đủ thấu hiểu, đủ tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe nhau.

Hôm nay anh ngồi viết những dòng này, không quá cầu kỳ, chỉ mong có thêm một cơ hội nhỏ để gặp được em, người có thể cùng anh chia sẻ và đồng hành trong chặng đường phía trước. Anh hiện sống và làm việc tại Sài Gòn, năm nay 31 tuổi, công việc gắn với lĩnh vực bán hàng. Cuộc sống của anh khá giản dị: tập trung cho công việc, dành thời gian chăm sóc bản thân và trân trọng những mối quan hệ chất lượng. Mọi người thường nhận xét anh điềm đạm, chân thành và dễ tạo cảm giác an tâm khi trò chuyện.



Anh là người thiên về hướng nội, nhưng khi đã mở lòng thì rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong tình cảm. Với anh, một mối quan hệ bền lâu không cần quá ồn ào hay phô trương, chỉ cần đủ thấu hiểu, đủ tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe nhau. Anh tin rằng sự đồng hành lâu dài được xây dựng từ những điều rất nhỏ: một cuộc trò chuyện sau ngày làm việc, sự quan tâm đúng lúc, hay đơn giản là cảm giác có người luôn ở bên.

Anh mong em là người đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, nơi hai người có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, nâng đỡ nhau khi mệt mỏi và cùng trưởng thành theo cách riêng của mỗi người. Nếu có duyên, anh hy vọng chúng mình sẽ trở thành điểm tựa vững vàng cho nhau, cùng xây dựng một tương lai bình yên và đủ đầy. Anh rất mong nhận được thư từ em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ