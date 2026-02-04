Anh dễ có cảm tình với cô gái có khuôn mặt tươi tắn và trò chuyện hợp nhau

Chào em,

Anh 44 tuổi, cao 1m61, nặng 73 kg, sống tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh (thành phố Tân An, tỉnh Long An cũ) và làm việc trong khối nhà nước tại xã Cần Giuộc. Ở độ tuổi này, anh mong tìm một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến hôn nhân và cuộc sống gia đình ổn định.

Anh điềm tĩnh và vui vẻ, siêng năng, quý trọng thời gian và tôn trọng ranh giới cá nhân. Thích cùng nhau làm việc, chia sẻ từ những việc nhỏ trong nhà đến những câu chuyện thường ngày. Anh làm được nhiều việc gia đình như sửa chữa đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa và xem đó là cách thư giãn. Ngoài giờ làm, anh thích đi dạo, nếu có thời gian thì đi chơi xa, không cần quá cầu kỳ, chỉ cần thay đổi không khí và có người trò chuyện cùng là đủ vui.

Cuộc sống của anh khá đơn giản, không bia rượu, không la cà. Công việc hiện tại tuy không quá dư dả nhưng ổn định, đủ để hướng tới một cuộc sống gia đình bền vững, lâu dài.

Anh mong tìm bạn đời người miền Tây, nếu ở tỉnh Long An cũ càng tốt. Cô ấy mang nét truyền thống, sống chân thành, tôn trọng người khác, thẳng thắn trong giao tiếp. Ngoại hình không đặt nặng, quan trọng nhất là cảm giác thấy dễ chịu khi ở bên nhau. Điều khiến anh dễ có cảm tình là khuôn mặt tươi tắn và trò chuyện thấy hợp nhau.

Vài dòng chữ khó nói hết về một con người. Nếu có duyên, anh mong được gặp gỡ để hiểu nhau rõ hơn. Anh hứa sẽ trả lời tất cả thư mình nhận được.

