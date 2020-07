Anh dành điều đặc biệt nhất cho em

Là dân kỹ thuật nên anh không được khéo ăn nói nhưng có thể anh sẽ che chở và bảo vệ em nhiều thứ.

Tuổi trẻ của anh và em có lẽ không còn lâu nữa nhưng anh vẫn muốn chúng ta nắm tay nhau qua từng con phố, hòa vào dòng người thật bình yên, ngồi bên nhau ở một ghế đá của công viên nào đó và bắt đầu cho những câu chuyện mà ngày nào chúng ta cũng nói với nhau: "Hôm nay của anh/em thế nào rồi?". Để rồi sau đó chúng ta cùng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Em có tìm anh không chứ anh vẫn không ngừng tìm em. Anh chỉ là một chàng nhân viên kỹ thuật nên có lẽ em vẫn chưa tìm thấy đâu nhỉ (cười). Cao 1,75 m và hơi tròn một chút, có lẽ em ôm sẽ êm và ấm lắm. Là dân kỹ thuật nên anh không được khéo ăn nói nhưng có thể anh sẽ che chở và bảo vệ em nhiều thứ. Với người khác, anh bình thường nhưng có lẽ với em là điều đặc biệt, vì anh đã dành toàn bộ điều đặc biệt nhất cho em.

Hi vọng em cao tầm 1,58 m trở lên, có sở thích lê la quán cóc như anh, sinh sống ở Đồng Nai càng tốt. Anh hướng Phật nên hi vọng em cũng thế để mùng một Tết này, anh cùng em đi chùa cầu bình an cho gia đình chúng ta.

Cuối cùng, mong em hãy xuất hiện để anh xem định mệnh của mình rạng rỡ thế nào khi mặc váy cưới và khoác tay anh, em nhé.

