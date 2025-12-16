Anh đã sẵn sàng làm con rể hiếu thảo, người chồng tốt, người cha mẫu mực

Chào em, người sau này sẽ cùng anh đồng hành nốt quãng đời còn lại.

Anh sinh năm 1991, cung Xử Nữ, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình cơ bản gồm ba mẹ và một chị gái. Anh là cựu sinh viên Kiểm toán K51 NEU và đang kinh doanh.

Về tính cách, anh vừa khó vừa dễ. Anh cảm nhận mình hơi gia trưởng, chỉ là anh sẽ không bao giờ "ra chưởng" với em đâu. Người ta thường nói "gia trưởng mới lo được cho em", anh nghĩ điều đó đúng.

Sống gần nửa đời người, trải qua bao nhiêu chuyện trong cuộc sống làm anh bớt mơ mộng vào tình yêu. Tình yêu với anh thực tế hơn: đó là câu chuyện cơm áo gạo tiền, là tương lai của gia đình nhỏ của anh, là cách ứng xử với gia đình nội ngoại hai bên.

Sinh trưởng trong một gia đình cơ bản, nhìn vào cuộc hôn nhân của bố mẹ đã đi cùng nhau gần 40 năm, tuy có lúc xích mích nhưng luôn biết cách làm hòa để hướng tới mục tiêu chung. Anh mong người vợ của anh sẽ biết cách hóa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống, để không đi vào vết xe đổ của trào lưu ly hôn mà anh hay lướt phải trên mạng xã hội. Hy vọng trong tương lai, anh có thể cùng em và các con kỷ niệm đám cưới kim cương bên cạnh sự chúc phúc của mọi người.

Anh sinh trưởng trong gia đình có 10 người con. Ngay từ bé, mẹ anh đã phải gánh vác việc nhà thay các bác đi xây dựng gia đình sớm, bởi vậy anh được mẹ dạy phải làm việc nhà từ nhỏ. Em yên tâm nhé, mai sau về sống với nhau, em sẽ không phải lo nấu ăn, rửa bát, nuôi con một mình đâu, anh luôn sẵn sàng chia sẻ cùng em.

Nhìn vào cách mẹ đối xử với ông bà nội và ba với ông bà ngoại, anh tin mình có thể là người con rể hiếu thảo. Bố em sẽ có thêm một người đồng hành trong mỗi trận bóng đá, hoặc đồng minh trong các vấn đề khác của cuộc sống.

Anh sống có kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch tài chính rõ ràng. Tiền bạc sẽ không phải là vấn đề trong cuộc sống của anh và em.

Tuy nhiên, anh có một yếu điểm mà theo anh là lớn nhất khiến anh đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, đó là ngoại hình, cụ thể là chiều cao. Nếu em có thể chấp nhận một người thấp hơn mình, hãy gửi thư cho anh nhé.

Tiêu chuẩn của anh không có gì quá cao sang, chỉ cần em chung thủy, ngoan ngoãn, biết trước biết sau là ổn. Tuyệt vời hơn nếu gia đình em ở trong bán kính 30-40 km quanh Hà Nội, để anh có thể dễ dàng làm tròn bổn phận của người con trong nhà một cách nhanh chóng và thường xuyên. Một cô gái mang hơi hướng truyền thống cũng là gợi ý hay.

Là gamer lâu năm của tựa game Liên Quân, anh nguyện làm Support trâu bò như Toro, chịu mọi vất vả, khó khăn để em là AD xả sát thương, lấy chiến công cho cả nhà.

Anh biết khi bài được đăng sẽ có nhiều bạn gửi thư tới. Nếu anh không trả lời lại thư, các bạn hãy xem như đó là điều may mắn, vì đã không mất thời gian vào một kẻ tồi như anh nhé.

Cuối cùng, hai bài anh rất hay nghe và rất muốn được cùng em song ca trong lễ cưới của hai ta là "Cưới đi" và "Một đời". Trong đó, câu cuối bài "Một đời" sẽ là lời kết anh muốn nhắn nhủ tới em:

Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng

Phần đời còn lại để anh lo toan

Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang.

