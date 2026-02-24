Anh có trình độ, hiểu cuộc sống và yêu tổ quốc nhé

Em hiền, dễ tính, ít để ý đến sự việc xung quanh, sống theo hệ tư duy đơn giản, biết hài lòng với những gì mình có.

Mùng 3 Tết, có cả niềm vui và những nỗi buồn, ngồi chậm lại một chút, em viết vài dòng lên đây, hy vọng anh lướt qua và tìm thấy em.

Về em: em không ngại xa xôi để quen anh, dù anh ở chân trời nào. Nếu anh vững niềm tin để làm quen, em không ngại, bởi em nghĩ gần thì dễ, xa mới khó. Nhưng cái khó mà vượt qua được tức là chúng ta cũng đã có một niềm tin rất vững chắc ban đầu rồi, phải không anh?

Mong anh có kinh tế ổn định, trên 35 tuổi vì em 35 rồi. Anh có ngoại hình trung bình, đàn ông, kiên định, đối tốt với mọi người, yêu tổ quốc. Nói đến yêu tổ quốc, chắc nhiều người thắc mắc sao em lại yêu cầu điều không liên quan lắm, nhưng đối với em, nếu một người đã yêu được thứ tình yêu lớn thì tình yêu bé nhỏ với em chắc chắn cũng vững chắc. Anh tốt nghiệp đại học, có trình độ, hiểu cuộc sống.

Về em: em hiền, dễ tính, ít để ý đến sự việc xung quanh, sống theo hệ tư duy đơn giản, biết hài lòng với những gì mình có. Thi thoảng nóng tính chút nhưng không đến vài phút là hết. Ngoại hình em tạm ổn, cao 1,60 m, nặng 45 kg, có tư duy tốt, nhanh nhẹn, có khả năng thích nghi tốt với môi trường sống mới, không ngại bắt đầu công việc ở nơi sống mới. Em sống cách Hà Nội hơn 100 km.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ