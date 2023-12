Anh có thích người phụ nữ luôn nói thật như em?

Khi yêu, em ít khi kiểm soát đối phương nên yêu em, anh sẽ được tự do trong ràng buộc và ràng buộc trong tự do.

Mẹ em bảo cuộc đời có hai chuyến xe không nên bỏ lỡ, một là chuyến xe về nhà, hai là chuyến xe đưa em đến chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress này để va vào anh. Giữa tám tỷ người trên thế giới, khó lắm chúng ta mới tìm được người yêu thương mình thật lòng, cùng hẹn ước nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Biết đâu em lại có duyên may gặp gỡ rồi yêu anh từ chuyên mục này thì sao.

Em viết bài vì được truyền cảm hứng từ câu chuyện của chị cùng hẻm. Mỗi sáng em đi bộ gặp chị, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, chị kể câu chuyện tình yêu của mình, em nghe xong liền muốn viết bài ngay. Vợ chồng chị quen nhau qua mạng, nói chuyện và tìm hiểu một thời gian, anh không quản ngại đường sá xa xôi, nửa vòng trái đất bay từ Mỹ về Việt Nam để gặp chị, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Còn em với anh thì sao nhỉ? Khoảng cách địa lý có cản trở tình yêu của anh dành cho em không?

Con người em ngộ lắm, thích được nghe những lời nói ngọt ngào, dịu dàng, dễ thương nhưng lại toàn nói sự thật, mà sự thật hay mất lòng, không có được lòng người khác cho lắm nên anh lỡ va trúng phải em, hãy chấp nhận con người em luôn luôn nói sự thật anh nhé.

Ở tuổi này cả em và anh, chúng ta ít nhiều từng vài lần tổn thương trong đời. Sau những lần tổn thương ấy, em biết ơn khổ đau, đi qua khổ đau, em thấy mình trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, biết trân trọng những gì đang có, những người thân yêu bên cạnh, càng trân trọng hơn tình cảm anh dành cho em.

Em rất thích những bữa cơm gia đình dù bản thân nấu ăn có vẻ hơi dở tệ, nhưng em sẽ dành tình thương của mình khi nấu để có những bữa cơm gia đình đầm ấm. Cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm, kết nối và trò chuyện, chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn, có hiểu mới có thương, hiểu càng sâu thương càng nhiều. Cuộc sống luôn có những vấn đề, khúc mắc xảy ra, nếu chúng ta chia sẻ được với nhau, nhường nhịn và bỏ qua cho nhau, em tin chúng ta sẽ đi được với nhau lâu dài.

Viết đến đây chắc anh hiểu được phần nào về em rồi, em có những yêu cầu nho nhỏ về anh. Anh yêu trẻ con, thích cuộc sống gia đình, hài hước, biết lắng nghe, quan tâm, chu đáo, không gia trưởng, chung thủy, không lăng nhăng, lãng mạn, tôn trọng bạn đời, không hút thuốc, không rượu bia....

Đến đây sẽ có rất nhiều câu hỏi kiểu đàn ông như vậy còn không, chắc tuyệt chủng rồi, chỉ có trong viện bảo tàng thôi (cười). Cuộc sống này không có ai hoàn hảo cả nên mọi tiêu chí đưa ra cũng chỉ để tham khảo thôi. Anh có công việc và thu nhập đủ để chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng mình nhé. Em hiện tại nuôi được bản thân và cô công chúa nhỏ của em. Khi yêu, em ít khi kiểm soát đối phương nên yêu em, anh sẽ được tự do trong ràng buộc và ràng buộc trong tự do.

Em sẽ ngồi chờ thư của anh, hy vọng sớm gặp anh để em có người thì thầm nhỏ to những chuyện trên trời, dưới đất... mỗi sáng thức dậy chúc nhau một câu an lành, buổi tối chúc ngủ ngon. Em sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh, là nguồn động lực để anh cố gắng, sau một ngày dài làm việc vất vả về nhà sẽ là tổ ấm, một nơi an yên và những tiếng cười.

