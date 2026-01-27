Anh có ngắm bình minh và hoàng hôn ở Đà Lạt cùng em

Em 45 tuổi, là mẹ đơn thân, con đã lớn, kinh tế ổn định, tính tình ổn định, ở Đà Lạt.

Em chỉ cần anh là nam chuẩn chỉnh và biết trú mưa khi trời mưa là đủ. Em không có nhiều tiêu chuẩn vì bản thân cũng bình thường và viết lách không hay. Em bây giờ sống tích cực vì đời đủ khổ rồi, không cần thêm khổ nữa làm gì. Mong có anh cũng tích cực như em, cùng em đồng hành đến lúc nào mình không còn muốn đi cùng nhau nữa thì thôi.

Em chỉ muốn giới thiệu thêm là Đà Lạt đẹp lắm. Em sẽ mời anh cà phê bên hồ Tuyền Lâm và ngắm hoàng hôn đẹp "hết hồn" luôn nếu anh muốn lên Đà Lạt mỗi năm vài lần vì em. Còn nếu anh đồng ý lên Đà Lạt ở luôn, có lẽ... ta có thể ngắm bình minh cùng nhau. Vì tuổi này, còn ngắm được hoàng hôn và cả bình minh đã là phần thưởng lớn lao rồi.

Hồi hộp, vui vẻ và mong chờ hồi âm của anh.

