Anh có ngại yêu xa không

Em là một cô gái khá nhỏ nhắn, giản dị, sống tự lập và thiên về tình cảm gia đình.

Thật khó để mở lời đối với một người chuyên về tự nhiên và dốt văn như em. Em khá nhát trong giao tiếp xã hội, có lẽ do vậy mà đã 34 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa mang được chàng rể về cho bố mẹ. Người ta hay nói do duyên chưa tới. Em hi vọng chúng mình có duyên và đủ nợ để tìm thấy nhau trong dòng đời tấp nập, vội vã này.

Đôi chút về em: một cô gái khá nhỏ nhắn, giản dị, sống tự lập và thiên về tình cảm gia đình (dù rất ít khi nói ra và không hay thể hiện cảm xúc). Công việc của em ổn định, làm giờ hành chính nên cuối tuần khá rảnh. Em sống khá nội tâm nên có lẽ người lạ gặp lần đầu sẽ thấy khó gần, khó bắt chuyện, nên anh kiên nhẫn với em nhé, sau khi thân hơn anh sẽ thấy em khác nhiều đó. Em thích dành thời gian rảnh bên gia đình, thỉnh thoảng cũng tụ họp cà phê với bạn bè thân thiết. Ngoài ra em mê xem phim, chơi đàn, thỉnh thoảng bày vẽ nấu nướng, ăn cũng tạm.

Cuộc sống của em cứ thế bình dị, êm ả trôi qua. Có lẽ do em may mắn được bao bọc trong tình thương yêu và che chở của gia đình, bạn bè nên trước đây em thấy việc có thêm một người bên cạnh chưa thật cần thiết. Mọi người muốn làm mai cho em nhưng em đều từ chối, dù thấy bạn bè xung quanh đi đâu có đôi có cặp, đôi lúc cũng thấy chạnh lòng. Tình cờ biết được chuyên mục này trên VnExpress, em nghĩ mình không thể cứ như trước mãi, phải chủ động nếu không muốn tiếp tục ế.

Gia đình em đang ở TP HCM. Còn em làm việc ở nước ngoài, dự định khoảng hơn một năm nữa sẽ về Việt Nam ở hẳn. Thường một năm em sẽ về thăm nhà khoảng 2-3 lần. Anh có ngại khi phải yêu xa một thời gian không?

Anh à, em mong người yêu của em có công việc ổn định, không hút thuốc, không có đạo hoặc theo đạo Phật (gia đình em không theo đạo). Anh biết uống rượu bia càng tốt nhưng chừng mực thôi nhé, bố em đang mong có một chàng rể có thể cùng "chiến đấu" với bố đấy. Em mong anh đủ nghiêm túc và chân thành khi quyết định gửi thư cho em để mình có cơ hội cùng tìm hiểu và tiến xa hơn anh nhé? Không còn ít tuổi nữa, trước giờ em luôn định hướng cho mình là phải nghiêm túc trong các mối quan hệ.

Nếu anh cùng quan điểm và sự đồng cảm, kết bạn với em nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc.

