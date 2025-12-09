Anh có muốn quen phụ nữ biết nấu ăn ngon không

Em có thể nấu những bữa ăn rất ngon, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa và tự khâu vá, sửa những chiếc quần áo cho mọi người.

Em ngồi viết những dòng này trong tiếng mưa rơi tí tách giữa đêm. Thời tiết lạnh của Hà Nội làm em bắt đầu cảm thấy cô đơn sau một thời gian dài độc thân. Em đã hơn 30 tuổi nhưng nếu chưa biết thì chỉ đoán em dưới 30 thôi. Em đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại cũng gần chục năm rồi, đang nuôi một bé trai. Em đang công tác tại một cơ quan nhà nước với sự ổn định lâu dài và thời gian khá thoải mái.

Em cao 1m6, nặng 48 kg, da trắng và có nụ cười xinh. Em thuộc típ người truyền thống xen lẫn hiện đại. Em có thể nấu những bữa ăn rất ngon, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa và tự khâu vá, sửa những chiếc quần áo cho mọi người, nhưng cũng có thể ngồi uống bia, nhâm nhi vài ly rượu cùng bạn bè relax cuối tuần sau những ngày làm việc căng thẳng. Em khá vui tính, hài hước, luôn lạc quan trước mọi biến cố của cuộc sống. Cuộc sống của em đã trải qua nhiều thăng trầm nên em mong tìm một người đàn ông không có mối quan hệ phức tạp nào. Anh có thể hơn tuổi hoặc ít tuổi hơn em đều được, em khá hợp nói chuyện với các bạn trai kém tuổi.

Em khá chú trọng việc tập luyện thể thao nên mong anh cao từ 1m7 trở lên, thân hình cân đối nhé. Nếu chữ "duyên" khiến ta tìm thấy nhau trong cuộc đời này, em hy vọng những ngày tháng sau này chỉ toàn là bình yên. Chúng ta có thể chia sẻ, tâm sự, gặp gỡ nhau hàng ngày, nắm tay nhau đi du lịch khắp mọi nơi, ngồi nhâm nhi vài ly rượu bên bờ biển. Cảm ơn anh đã đọc hết bài viết.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ