Anh có muốn là chàng thơ trong những vần thơ của em

Gửi mối tình đầu và hy vọng cũng là mối tình cuối, là true love của em.

Vậy là nửa cuộc đời đã ở lại sau lưng, em chính thức bước vào hội gái già, chẳng biết là đáng buồn hay buồn cười nữa, tại đến cái nắm tay ngượng ngập mà ấm áp thế nào em còn không biết. Cảm giác như em là người cô đơn còn sót lại trên trái đất này anh ạ. Mối tình đầu của em sẽ đến vào năm em bao nhiêu tuổi, lúc đó em đang làm gì, anh có thích em từ cái nhìn đầu tiên không hay là phải "cắn nhau đau" rồi mới "thương nhau lắm"?

Nguyện vọng của em không phải là người chồng giàu có, đẹp trai hay kiểu có địa vị xã hội mà là tri âm tri kỉ của mình. Không hẳn em không quan tâm đến vật chất, tiền tài nhưng điều quan trọng với em khi tìm bạn đời là sự đồng điệu trong tâm hồn, yêu thương, tôn trọng và chung thủy là bắt buộc. Em vẫn biết cuộc đời không ai nói trước được điều gì, bởi mới có câu "hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi", nhưng em vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ tìm được đúng người để "cả đời chỉ đủ để yêu một người".

Chồng em là người thế nào nhỉ? Thực sự em chưa tưởng tượng ra nhưng để phác họa cho người ta hình dung thì đó là một người đàn ông (tất nhiên rồi) nhân hậu, trí tuệ và vững chãi. Anh cao bao nhiêu em không quá quan trọng nhưng hy vọng đừng quá ốm vì em không thấy sự vững chãi ở người ốm. Anh bao nhiêu tuổi em cũng không quá khắt khe nhưng thật tốt nếu anh chưa "quá niên trạc ngoại tứ tuần" và em không cần phải lái máy bay bà già.

Em là giảng viên cơ hữu của một trường đại học ở TP HCM, công việc nhìn qua có vẻ nhàn và nhẹ nhàng nhưng cũng có khi em cảm thấy không thoải mái. Bởi nếu chỉ dạy không thôi thì sẽ khá tự do, nhưng thực tế còn phải làm một số công việc hoặc dự án khác của trường, mà khi làm những điều này thì luôn phải theo nguyên tắc, thủ tục. Đó là điều em không thực sự thích lắm dù rất yêu và tâm huyết với công việc giảng dạy. Khi gắn bó với một người cũng vậy, em muốn sự tự do, tự do không có nghĩa là mệnh ai làm nấy, tự do là tôn trọng đời sống cá nhân, quan điểm và tư tưởng của nhau.

Em không theo đạo nào nhưng cảm thấy gần gũi với đạo Phật nên nếu anh cũng có sự gắn bó với đạo Phật thì tốt biết bao. Nói như vậy không có nghĩa em sẽ bỏ qua anh nếu anh là người theo Công giáo. Nếu phải lòng anh rồi, em sẵn sàng cùng anh sánh bước vào thánh đường. Nếu anh đã là chồng của em, anh đi đâu, em sẽ đến đó. Tất nhiên, ở nơi đó, em có thể làm được công việc mình thích và tìm thấy giá trị của mình, chứ bắt em ra đảo hoang hay sang một đất nước em không nói được ngôn ngữ của họ, chắc em phải suy nghĩ lại.

So với cuộc sống xô bồ, em thích sự yên tĩnh; so với hiện đại, em ưa sự truyền thống; so với những thứ xa hoa, đắt tiền, em yêu sự bình dị. Em không yêu cầu cuộc sống quá dư dả vật chất, nếu quá dư dả vật chất mà không có tình yêu thì thật tẻ nhạt và buồn chán biết bao. Tạm thời, em đang sống ở một thành phố có thể là giấc mơ của nhiều nguời, được hưởng những đãi ngộ cũng là mong ước của nhiều người, được học tập nhiều cái hay ho, hấp thụ nền văn hoá có phần văn minh hơn nước mình. Em tự thấy bản thân không phải người giỏi nhưng được cái may mắn. Học tập, công việc với em khá suôn sẻ, còn đường tình duyên thì quá "thuận buồm xuôi gió" đến nỗi tận bây giờ em vẫn chẳng biết mùi thất tình đắng hay chát thế nào. Nói như vậy không có nghĩa em là "con nai vàng ngơ ngác" trong tình yêu nhé.

Người ta bảo "cái răng cái tóc là gốc con người" phải không anh? May mắn là em được "cái gốc" đó. Tuy vậy, em không phải cô gái xinh đẹp khiến đàn ông nhìn vào là có thể thích ngay (nhưng mấy đứa con nít bên này lại thích em ngay từ lần đầu gặp đấy ạ). Em có một lúm đồng tiền, hai lúm đồng điếu, nụ cười khá tươi và mái tóc có thể đi quảng cáo được nếu khuôn mặt xinh xắn hơn hiện tại. Nếu anh quan trọng hình thức và muốn đi bên cạnh là cô gái xinh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn, vậy anh có thể bỏ qua cô nàng khá ổn áp như em (cười).

Mỗi người với mỗi hoàn cảnh, suy nghĩ và kinh nghiệm sống khác nhau sẽ có những quan niệm về ý nghĩa cuộc sống khác nhau. Dù là người khá độc lập, vững chãi (bằng chứng là 30 năm qua, em đã một mình đi trên đôi chân của mình tưởng những ngày tháng sau này không cần ai cũng ổn), em vẫn cảm thấy điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống này là có ai đó xem mình là tri kỷ và em cũng xem người đó là tri kỷ của mình.

Em vẫn luôn có ước mơ, vào ngày cưới của mình, anh sẽ hát bài hát mà em viết lời thơ, còn anh phổ nhạc. Tất nhiên, đó chỉ là gia vị cho cuộc sống thêm màu sắc thôi chứ không có cũng không sao, em có thể viết thơ mà không cần anh phổ nhạc. Còn anh, có bao giờ tự hỏi điều hạnh phúc nhất của cuộc sống này là gì không? Nếu giống em hoặc tương tự, đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé. Có lẽ, anh sẽ có những trải nghiệm đầy vui tươi với một cô giảng viên, nghe qua tưởng trưởng thành, nghiêm túc nhưng nói chuyện rồi sẽ thấy đáng yêu, thú vị và nhiều sắc màu đấy ạ.

Dành cả thanh xuân để chờ anh.

