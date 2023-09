Anh có muốn đi hiến máu cùng em?

Em biết tiêu đề nghe hơi lạ, nhưng muốn có gì đó khiến anh thấy tò mò, bấm vào xem giữa một rừng bài viết của các chị em khác.

Em 32 tuổi, tốt nghiệp đại học và đang làm công việc văn phòng về marketing ở Hà Nội, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Ngoại hình em cao trên 1,6 m, không xinh nhưng cũng dễ nhìn, không đến nỗi khiến anh nhìn lần một, không dám nhìn lần hai.

Vì nhiều lý do nên em đã chia tay bố của con gái được vài năm. Em sẽ chia sẻ lý do với anh khi mình nói chuyện. Tuy nhiên chắc chắn lý do không phải do em vụng về, kém cỏi, tệ nạn hay ngoại tình. Hiện con sống cùng em. Bạn ấy là một em bé đáng yêu, hi vọng anh có thể quý mến con như quý mến mẹ bé.

Vì muốn đóng góp một phần cho xã hội mà tài chính eo hẹp nên em chọn đi hiến máu 3-4 tháng một lần, vừa là làm việc tốt lại theo dõi được sức khỏe bản thân. Điều đáng buồn là mọi người xung quanh em chưa hiểu rõ và sợ ảnh hưởng sức khỏe nên em hay đi một mình. Em ở cách viện Huyết học chỉ 5 km. Nếu có dịp, anh hãy cùng đi cùng em nhé.

Em không có yêu cầu gì về anh ngoài việc anh đang độc thân, không ở trong mối quan hệ nào. Có thể anh chưa kết hôn hoặc đã ly hôn và có quyết định của tòa. Còn về ngoại hình, công việc, tài chính... chỉ cần anh thấy mình tự tin bước vào mối quan hệ nghiêm túc, có thể gửi mail cho em.

Nếu anh thấy bài viết này khiến anh chú ý, hãy gửi cho em một số thông tin cơ bản về anh để mình hiểu nhau hơn nhé. Em hứa sẽ phản hồi tất cả email nhận được.

Chúc anh và quý độc giả mọi sự bình yên, những người có tình mau tìm được nhau để nên duyên. Mong thư của anh.

