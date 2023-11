Anh có muốn cùng em vẽ tương lai nhiều màu sắc?

Hiện nay em là một designer, làm việc tại Hà Nội, cuộc sống của em được tô bằng nhiều màu sắc.

Gửi anh những dòng tâm sự của em. Em đến từ vùng đất miền Trung-Nghệ An hiếu học. Đam mê và sở thích vẽ vời theo em từ bé. Lớn lên em quyết định theo đuổi sở thích của mình. Bằng quyết tâm và nỗ lực, em đã vào được trường Mỹ thuật như em hằng mơ ước. May mắn hơn, lúc ra trường em được sống với nghề. Thời gian em sắp xếp cho sở thích và công việc được chia đều. Em thích thể dục thể thao, bơi lội, đọc sách, vẽ vời, nấu ăn, cà phê cuối tuần cùng bạn bè. Cuộc sống của em nhẹ nhàng như cách em vẫn chọn. Em từ tốn cảm nhận nhịp sống vẫn đang trôi qua, thời gian tự do của em đã dài như mong muốn của em. Hiện tại em mong anh có thể đến và cùng em sẻ chia vui buồn trong cuộc sống vốn nhiều màu sắc của em. Em sẽ chỉ anh thấy những nhịp sống mỗi ngày.

Đôi nét phác họa về người thương trong tương lai: Dù anh là ai thì em tin mình sẽ phù hợp đứng cạnh anh về tri thức và hình thức với những gì em tích lũy và rèn luyện từ trước tới nay. Em là cô gái độc lập. Nhưng em hy vọng khi bên anh, em được làm cô gái nhỏ của anh.

Anh, người thương mến của em, em mong anh là người chân thành, tử tế, trưởng thành từ trong suy nghĩ và nghiêm túc trong tình cảm. Hy vọng anh cũng làm việc tại Hà Nội cùng em. Em luôn muốn có một tri kỷ để bầu bạn với em hơn là một tình yêu mãnh liệt. Em mong muốn chúng mình sẽ cùng nhau phát triển về cảm xúc và sự nghiệp, để nếu có thể tiến xa hơn thì cùng vun vén cho hạnh phúc nhỏ của đôi ta. Có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng anh nhưng em chỉ viết tới đây thôi, nếu anh muốn tâm sự với em nhiều hơn thì đừng ngại ngần tìm đến em nhé. Thân thương.

