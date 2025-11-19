Anh có muốn cùng em và con bước tiếp chặng đường này

Tính cách em nhẹ nhàng, biết lắng nghe và luôn trân trọng những giá trị nhỏ trong đời thường.

Chào anh, người em chưa gặp, nhưng em tin rằng ở đâu đó giữa Hà Nội này, anh vẫn đang bận rộn xoay mình vì con, vì cuộc sống. Em, một người phụ nữ từng đi qua một lần đổ vỡ, giờ sống cùng con nhỏ. Cuộc sống của hai mẹ con bình dị, ấm áp, đủ đầy... chỉ thiếu một người đàn ông để cùng sẻ chia, cùng đồng hành.



Em 36 tuổi, được mọi người khen là khá xinh và trẻ hơn so với tuổi thật, đang làm văn phòng, công việc ổn định, tính cách nhẹ nhàng, biết lắng nghe và luôn trân trọng những giá trị nhỏ trong đời thường. Em tin rằng, sau những tổn thương, ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội để yêu và được yêu, để cùng ai đó xây lại hạnh phúc dù giản dị, nhưng chân thành. Em mong gặp người đàn ông chín chắn, sống trách nhiệm, có công việc ổn định tại Hà Nội. Nếu anh là bố đơn thân đang nuôi con nhỏ, em tin chúng ta sẽ càng dễ hiểu nhau hơn. Bởi chỉ những ai từng làm cha, làm mẹ đơn thân mới thực sự thấu được sự mạnh mẽ xen lẫn những phút yếu lòng.



Em không tìm một tình yêu quá ồn ào, chỉ mong một người đủ bình tĩnh để lắng nghe, đủ ấm áp để chở che, đủ chân thành để cùng em dựng lại một mái ấm bình yên. Nếu anh thấy đâu đó trong những dòng này có chút đồng cảm, hãy gửi em vài lời chia sẻ nhé. Biết đâu, duyên lại bắt đầu từ một lá thư giản đơn như thế này thôi. Em chờ thư anh.

