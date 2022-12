Anh có muốn cùng em đi chung thuyền?

Anh có muốn bước lên chung chiếc thuyền cùng em, cùng chèo cùng nhìn về một hướng để thuyền chúng ta đi thật xa và bền lâu?

Có lẽ để tìm được bạn đời, tri kỷ trên không gian mạng thế này rất khó, nhưng em vẫn thấy có nhiều đôi đăng bài báo tin vui nên cũng muốn thử vận may lần nữa qua bài viết lần này. Biết rằng một single mom thì đối tượng tìm kiếm bị thu hẹp lại nhưng em không vì thế mà bỏ cuộc.

Về em, vì biết khuyết điểm của mình bấy lâu nay là người sống khá hời hợt nên muốn đi tìm ý nghĩa và mục đích sống của mình, may mắn sao cơ duyên giúp em biết đến thiền và đạo.

Khi chạm được đến thiền và biết đến đạo, em thấy bình an và hạnh phúc hơn. Em hiểu muốn đem sự bình an cho người khác thì chính mình cũng phải có năng lực bình an từ bên trong.

Em ham học hỏi, sống rất tình cảm, đôi khi có rất nhiều điều tâm sự nhưng không biết phải nói thế nào, nói cùng ai. Có nhiều mơ ước nhưng không biết thực hiện thế nào. Đôi khi chỉ vì một câu nói mà vô tình bị ai đó hiểu sai, thật buồn và khó chịu. Dù mạnh mẽ đến đâu, có những lúc em cũng cần một bờ vai để dựa. Em cần một điểm tựa để mỗi lúc tâm hồn trống rỗng, chênh vênh, có một người ở bên, sẻ chia, cho em một bờ vai vững chắc, trao cho em cảm giác an toàn và em có thể khóc ngon lành trong vòng tay ấy, bình yên...

Em cần một điểm tựa để những lúc tưởng chừng như gục ngã trước sóng gió của cuộc đời, em có anh nâng dậy và nói "em yêu, đã có anh đây rồi". Em biết mình không lẻ loi, cô độc, để rồi ta cùng nhau bước tiếp hành trình đã chọn.

Mong muốn của em về anh đơn giản lắm. Mong anh sâu sắc chứ đừng hời hợt, vì chúng ta đã sống hời hợt mấy chục năm rồi.

Em xin viết đôi dòng như vậy thôi nhé, nếu anh thấy em có điểm gì đó tương đồng, cứ nhấn nút "Liên hệ với tác giả", mình sẽ nói chuyện để tìm hiểu tiếp nha anh.

