Anh có muốn cùng em chia sẻ may mắn

Cô gái đưa ra lời mời thú vị đó với anh hiện sống và làm việc ở Hà Nội.

Giữa cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, giữa những số phận còn bất hạnh, khó khăn ngoài kia, em tự thấy mình là người may mắn. May mắn vì mình có một gia đình hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. May mắn vì được làm công việc mình yêu thích. May mắn vì bản thân luôn có suy nghĩ lạc quan, tích cực và mong muốn chia sẻ những lạc quan đó cho những người em tiếp xúc. Và sẽ còn may mắn hơn nữa nếu cùng anh khám phá hình trình cảm xúc, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ ấm cúng. Anh có muốn cùng chia sẻ những may mắn đó với em không?

Em có một thân hình cân đối, dồi dào năng lượng nhờ thói quen tập luyện hàng ngày. Về tính cách, nếu ai đã quen thân rồi sẽ thấy em cực kì cởi mở, chân thành, nhưng với người mới quen, em có chút lạnh lùng.

Bên cạnh ưu điểm như nhanh nhẹn, tháo vát, quyết đoán trong công việc, hay cười nói, em có yếu điểm trong chuyện tình cảm như ban đầu chưa biết cách thể hiện sự quan tâm tới đối phương. Điểm này chắc em sẽ dần khắc phục. Anh có sẵn lòng giúp em không?

Dù đang sống một mình trong căn hộ nhỏ nhưng em không ngại chuyện làm dâu, sống với bố mẹ chồng đâu anh nhé. Chỉ cần anh biết cách cùng em cân bằng cuộc sống giữa gia đình nhỏ và gia đình to là được. "Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy", em luôn tâm niệm như vậy về cuộc sống gia đình đó anh.

Giờ tới phần chắc nhiều anh quan tâm đây. Em nghe nhiều người nói con gái tuổi dần cao số, nhưng em không phải là người duy tâm, mê tín, tin vào chuyện tuổi tác đâu. Em nghĩ mọi điều sẽ phụ thuộc vào suy nghĩ và cách sống của bản thân. Nhưng nếu anh tin vào chuyện đó, nó sẽ là thông tin để anh sàng lọc trước nhé. Xã hội ngoài kia nhiều người khắc nghiệt quá, họ hồn nhiên đưa ra những nhận xét một chiều về người khác như: con gái tuổi dần ghê gớm, nhưng anh đừng tin nhé, em hiền như mèo nhỏ vậy, đôi khi xù lông tự bảo vệ mình chút thôi (cười). Em chỉ suy nghĩ về tuổi tác của mình khi nghĩ tới chuyện con cái. Vì cũng yêu trẻ nhỏ lắm nên em đã chuẩn bị trước để sau này mình có thể tự tin làm mẹ rồi anh nhé.

Vài điều em mong muốn ở anh để mình đỡ làm mất thời gian của nhau. Mong anh lớn tuổi và trưởng thành hơn em. Nếu bạn nào ít tuổi hơn mà thấy bản thân đủ trưởng thành để đi cạnh một phụ nữ ngoài 30 cũng tốt. Về tính cách, em hi vọng anh chân thành, biết tôn trọng gia đình đôi bên, lạc quan, hài hước để cuộc sống của mình thêm gia vị. Còn lại những điều kiện khác, mình cùng chia sẻ và hòa hợp với nhau dần anh nhé.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.