Anh có muốn bạn gái mình là tiến sĩ không?

Mình 32 tuổi, được nhận xét là nhìn trẻ hơn so với tuổi thật, ngoại hình cao ráo và xinh xắn.

Nhân một ngày thức khuya làm việc và công việc xong sớm hơn bình thường, mình dạo VnExpress đọc tin tức trước khi ngủ. Sau khi đọc vài bài viết cảm ơn VnExpress kết duyên thành công, mình trộm nghĩ, sao không thử nhỉ, biết đâu ông Tơ bà Nguyệt đang ở ngay đây thì sao (mỉm cười).

Cũng như các bạn khác, mình viết bài với mong muốn mình có thể may mắn gặp được người phù hợp để cùng trò chuyện và tìm hiểu thêm. Mình không dài dòng thêm nữa, xin đi vào chủ đề chính luôn.

Xin tự giới thiệu một chút, mình sống và làm việc tại Sài Gòn, công việc tay phải của mình là quản lý kinh doanh ở một tập đoàn khá lớn. Và như đã viết trên tiêu đề, mình làm nghiên cứu sinh tiến sĩ nên công việc tay trái của mình là nghiên cứu khoa học, viết báo và giảng dạy cho vài trường đại học ở TP HCM.

Mình 32 tuổi rồi, trộm vía được mọi người nhận xét là nhìn trẻ hơn so với tuổi thật. Về ngoại hình, mình được nhận xét là cao ráo và xinh xắn. Viết đến đây mình biết là mọi người sẽ thắc mắc tại sao đến giờ mình vẫn ế. Thật sự có rất nhiều lần mình tự vấn bản thân là sao lại để chậm trễ và ế đến giờ. Mình đúc kết được hai nguyên nhân chính: đầu tiên là do lúc trẻ hơn, mình tập trung phần lớn thời gian vào công việc và sau đó lại ra nước ngoài một thời gian để trau dồi thêm việc học, đến khi cảm thấy khá ổn với mong muốn thì mình quay về, thấy bạn bè xung quanh đều đuề huề vợ chồng con cái cả rồi, thế là nhận ra mình đã ế; Ngoài ra thêm một lý do nữa, đó là mọi người xung quanh nhìn vào mình cứ nghĩ là mình không thể độc thân được, thế là mình ế lại càng thêm ế (cười).

Phần giới thiệu của mình sơ bộ là xong rồi nè, giờ xin phép nói một chút về mong muốn của mình nha. Mình muốn tìm một người biết quan tâm và phù hợp để cùng trò chuyện, nếu được có thể tìm hiểu thêm. Trước giờ mình không có định kiến về tuổi tác, nên nhỏ hơn mình vẫn có thể chấp nhận, miễn là không nhỏ hơn quá nhiều. Độ tuổi mình mong muốn là từ 30 đến 40 tuổi. Về ngoại hình, mong bạn nam cao từ 1,73 m trở lên, nếu được thì đẹp trai một chút nha, vì như vậy tụi mình đi với nhau sẽ rất hợp. Đối với bạn nam, hiện tại mình chỉ có những mong muốn đó thôi, còn lại mình nghĩ cần nói chuyện thêm thì mới biết được cả hai có hợp nhau về suy nghĩ hay không, mà điều đó thì cần thêm thời gian đúng không?

Nếu bạn nam nào cũng đang ế như mình, muốn tìm một người để trò chuyện và tìm hiểu hoặc muốn tìm hiểu thêm về mình, hãy gửi email cho mình nha. Biết đâu, chúng ta có thể trở thành gì đó của nhau, tại sao không nhỉ?

