Anh có cần một người ở bên nắm tay cả khi đẹp trời lẫn mưa gió?

Có lẽ một ngày sẽ trọn vẹn hơn khi có một người tri kỷ cùng chia sẻ những điều giản dị.

Trăng hôm nay đẹp nhỉ,

Hôm nay có một người bạn hỏi em rằng: điều gần đây nhất khiến em cảm thấy hạnh phúc là gì. Em nhận ra, hạnh phúc với em đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ bé - một tách trà thơm vào buổi sáng hay những phút giây yên bình ngồi dưới tán cây, ngước nhìn những tia nắng len qua kẽ lá. Và có lẽ, một ngày sẽ trọn vẹn hơn khi có một người tri kỷ để cùng chia sẻ những điều giản dị như thế.

Em là người phụ nữ trưởng thành, đã đi qua một cuộc hôn nhân và đang là mẹ của một cậu bé. Cuộc sống của em không hoàn hảo, nhưng đủ vững vàng để em hiểu rõ mình là ai, mình cần gì và mình xứng đáng với điều gì.

Hiện tại, em có công việc ổn định, độc lập về tài chính và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân – từ sức khỏe, tinh thần đến cách sống tích cực mỗi ngày. Em tin rằng một người phụ nữ khi đã hiểu giá trị của mình sẽ không tìm kiếm sự lấp đầy, mà tìm một người xứng đáng để đồng hành.

Em trân trọng sự chân thành, rõ ràng và nhất quán. Với em, một mối quan hệ không cần quá ồn ào nhưng phải đủ an toàn để cả hai được là chính mình, đủ tin tưởng để cùng nhau đi đường dài.

Ngoài công việc, em thích những điều nhẹ nhàng như đọc sách, đi dạo, chăm sóc bản thân hoặc đơn giản là dành thời gian chất lượng cho gia đình. Em tin rằng hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà ở cảm giác bình yên khi ở bên đúng người.

Nếu anh là người nghiêm túc trong tình cảm, rõ ràng trong định hướng và đủ chín chắn để xây dựng một mối quan hệ lâu dài, chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành.

Còn nếu chỉ là những cảm xúc nhất thời, em nghĩ mình không phù hợp.

