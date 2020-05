Ảnh chụp từ Huawei P40 Pro đẹp hơn Galaxy S20 Ultra

Smartphone của Huawei chụp tối tốt, tái tạo màu da tự nhiên hơn, trong khi S20 Ultra có lợi thế về màu sắc ở điều kiện đủ sáng.

Khảo sát smartphone chụp đẹp hơn giữa Galaxy S20 Ultra và Huawei P40 Pro đã có 773 lượt bình chọn. Trong đó, Phone 1 đạt 591 phiếu (76%) còn Phone 2 là 182 phiếu (24%). Nhiều độc giả nhận xét khả năng chụp tối là điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai máy và đánh giá Phone 1 làm tốt hơn ở thử thách này.

Kết quả: Phone 1 là Huawei P40 Pro và Phone 2 là Samsung Galaxy S20 Ultra.

Ở hai bức hình trong điều kiện đủ sáng, độ chi tiết của hai máy là tương đồng nhờ cảm biến nhiều "chấm" nhưng có sự khác biệt nhỏ ở màu sắc. Với hình chụp sáng sớm có ánh nắng mạnh, S20 Ultra cân bằng màu sắc tốt, cho ảnh với cảnh vật giống thực tế dù hơi rực rỡ trong khi P40 Pro có thiên hướng ám vàng nhẹ. Ở khung cảnh thử nghiệm dải tương phản động, S20 Ultra cho khung hình tự nhiên hơn trong khi P40 Pro xử lý khiến nền trời, phần tối bị được đẩy sáng hơi nhiều.

Với điều kiện chụp thiếu sáng, hai máy có nhiều sự khác biệt. S20 Ultra "không phải dạng vừa" ở thử thách này nhưng ảnh chụp được vẫn kém độ chi tiết và độ sáng hơn so với P40 Pro. Tuy nhiên, chế độ AI từ smartphone của Huawei thường đẩy sáng lên hơi nhiều nên ảnh chụp được luôn cho cảm giác sáng hơn đáng kể so với điều kiện thực tế.

Xem ảnh chụp thử từ Galaxy S20 Ultra và P40 Pro

Sự tiến bộ rõ nhất của P40 Pro nằm ở khả năng xử lý da người. Ở thử thách so sánh Huawei Mate 30 Pro với S20 Ultra, smartphone của Huawei thua hoàn toàn vì xử lý da mặt mẫu quá đà, không thật, đặc biệt ở ánh sáng trong nhà. Tuy nhiên, với P40 Pro, Huawei đã cải thiện đáng kể khi da mặt được làm mịn vừa phải, không có cảm giác "bệt" chi tiết như S20 Ultra.

S20 Ultra hỗ trợ zoom tối đa 100x còn P40 Pro là 50x. Khi cùng thử nghiệm ở mức zoom 50x, thực tế chất lượng ảnh từ hai máy chỉ ở mức tạm chấp nhận được do chi tiết không rõ nét. Với smartphone của Samsung, hình ảnh cho cảm giác được xử lý làm mịn trong khi model của Huawei lài nhiều nhiễu (noise).

Galaxy S20 Ultra và Huawei P40 Pro.

P40 Pro đang là smartphone đầu bảng về chụp hình do DxOmark đánh giá với 128 điểm, trong khi S20 Ultra của Samsung là 122 điểm. Thông số kỹ thuật chi tiết khác nhau, nhưng cả hai máy đều có hệ thống 4 camera cụm lồi ở mặt sau với một góc tiêu chuẩn, một góc siêu rộng, một chụp tele và một là cảm biến ToF 3D.

Ở camera chính, S20 Ultra có độ phân giải cao hơn gấp đôi so với đối thủ - 108 megapixel so với 50 megapixel. Tuy nhiên, cảm biến chính của P40 Pro lại lớn hơn một chút, với 1/1,28 inch so với 1/1,33 inch, cả hai đều hỗ trợ lấy nét PDAF, chống rung quang học OIS.

Về khả năng chụp xa, P40 có ống kính zoom quang 5x, tiêu cự 125 mm trong khi S20 Ultra là 103 mm, zoom hybrid 10x và zoom xa tối đa 100x kỹ thuật số. Di động của Samsung lại nhỉnh hơn với ống kính góc siêu rộng tốt hơn với 13 mm so với 18 mm trên P40 Pro.

Tuấn Hưng