Anh chung tình như em nhé

Ba mươi bảy mùa xuân đã qua, em vẫn một mình, cuộc sống an yên, tự tại nhưng năm sau 2023, em muốn có chồng yêu để cùng già đi.

Em là độc giả thường đọc mục Tâm sự lúc rảnh rỗi nên mới biết có chuyên mục Hẹn hò. Mùa Covid đã qua nên tranh thủ viết bài tìm chồng để hẹn hò.

Em học kế toán doanh nghiệp nhưng không theo nghiệp làm kế toán, là nhân viên văn phòng làm việc tại quận Tân Bình, TP HCM, độc thân vui tính, chưa có con cái, chưa kết hôn lần nào.

Chiều cao 1,57 m, nặng 45 kg, đang cố gắng tăng cân. Em thuộc thế hệ giữa 8x nhưng trẻ hơn tuổi, ngoại hình dễ nhìn, ai cũng nói em cỡ 9x thôi.

Sở thích làm đẹp, chăm sóc gia đình, quan tâm chồng yêu, hướng thiện...

Lối sống truyền thống và hiện đại, chung thủy, nói không với quan hệ trước hôn nhân.

Quan điểm của em: "Nothing wrong with staying single, until you find the one person that makes you happy".

Anh là người đàn ông của gia đình, công việc ổn định, không xấu, chung tình giống em nhé. Em sống ở Sài Gòn quen rồi, thích cuộc sống nơi đây nên anh sống và làm việc ở thành phố này nhé, hoặc anh theo em đến Sài Gòn đi.

Qua bài này mà em vẫn chưa tìm được anh, em sẽ viết tiếp cho tới khi gặp được anh thì thôi (cười). Em không giỏi Văn nên mong mọi người đọc xong không cười em nhé.

Mong thư anh.

