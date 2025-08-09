Anh chờ một nửa yêu thương 35 năm nhưng chưa gặp được

Anh 35 tuổi, sống và làm việc tại Sài Gòn, khá trầm tính, sống nội tâm nhưng luôn trân quý những khoảnh khắc giản dị, chân thành trong cuộc sống.

Cuộc sống với anh không hoàn hảo nhưng chính vì thế anh càng trân trọng những người biết yêu thương và thấu hiểu. Anh có bệnh mãn tính về tiểu đường, nghe thì có vẻ nặng nề, nhưng nó khiến anh học được cách sống chậm lại, chăm sóc bản thân và hiểu rõ hơn giá trị của sức khỏe, tình cảm và sự sẻ chia.

Anh không tìm kiếm điều gì cao sang, chỉ mong có một người đồng hành biết lắng nghe, biết cùng nhau vui khi đời hạnh phúc và nắm tay nhau khi lòng bỗng chùng xuống. Một người yêu cuộc sống như chính nó, dẫu thăng trầm vẫn cùng nhau đi tiếp.

Nếu em cũng đang mong tìm một người bạn đời để cùng nhau lớn lên trong cảm xúc, cùng bình yên đi qua tháng năm, có thể mình cho nhau cơ hội để bắt đầu từ một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, em nhé?

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ