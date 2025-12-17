Anh chi hàng chục triệu USD phát triển vũ khí laser chống drone

Anh sẽ phân bổ khoảng 27 triệu USD để phát triển hệ thống laser mới chuyên chống drone, hỗ trợ cho tổ hợp Dragon Fire.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 15/12 thông báo tổ chức bán chính phủ Đổi mới Quốc phòng (UKDI) sẽ đầu tư 30 triệu bảng, tương đương gần 40 triệu USD, vào lĩnh vực chống thiết bị không người lái (drone).

Trong số này, khoảng 27 triệu USD sẽ dành cho phát triển các hệ thống laser mới nhằm bổ trợ cho tổ hợp Dragon Fire (Lửa Rồng), loại vũ khí dự kiến được lắp trên khu trục hạm Anh từ năm 2027. Khoảng 150 triệu USD sẽ được phân bổ cho lĩnh vực drone, trong đó hơn 33 triệu USD cho tàu ngầm Excalibur và 10 triệu USD phục vụ chương trình trực thăng Proteus của hải quân.

UKDI không nêu tên toàn bộ doanh nghiệp tham gia, song tiết lộ đang hỗ trợ 20 công ty Anh vừa và nhỏ, bên cạnh 11 doanh nghiệp siêu nhỏ và hai cơ sở học thuật. UKDI được chính phủ Anh thành lập vào mùa hè, nhằm tập trung toàn bộ chi tiêu cho hoạt động đổi mới quốc phòng vào một tổ chức duy nhất.

Tổ hợp laser "Lửa Rồng" được trưng bày tại Salisbury, Anh, hồi năm 2024. Ảnh: BQP Anh

Giới chức Anh tuyên bố tổ hợp "Lửa Rồng" có khả năng đối phó drone và tên lửa với độ chính xác cao, khi bắn trúng được vật thể nhỏ như đồng xu ở khoảng cách hơn một km. Mỗi phát bắn tốn khoảng 13 USD, rẻ hơn nhiều so với đạn phòng không truyền thống.

Dù vậy, quân đội Anh đang nghiên cứu khả năng trang bị những vũ khí laser khác cho quân đội, trong đó có loại triển khai được trên thiết giáp.

"Đánh giá Chiến lược Quốc phòng nêu rõ rằng chúng ta cần tiếp thu những bài học từ xung đột tại Ukraine, đó là lý do Anh đang tăng cường đầu tư vào drone và hệ thống chống drone", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho hay.

Vũ khí laser sử dụng chùm tia laser công suất cao để đốt cháy, vô hiệu hóa hoặc phá hủy mục tiêu. Đây được cho là giải pháp hiệu quả và có chi phí thấp để đối phó UAV, khí tài đang ngày càng phổ biến trong các xung đột, thay vì tiêu tốn tên lửa và đạn pháo đắt tiền hơn.

Dù vậy, vũ khí laser cũng có nhiều nhược điểm, như không thể đối phó hiệu quả rocket hoặc tên lửa có tốc độ nhanh hơn drone, dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và chỉ có thể đối phó một mục tiêu vào một thời điểm.

Phạm Giang (Theo Telegraph)