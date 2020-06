Anh chỉ cần ưa nhìn chút thôi

Em là một người mẹ giàu tình yêu thương, biết quan tâm chăm sóc gia đình, có trách nhiệm.

Buổi tối, ngồi nghe những bản nhạc mà mình yêu thích, ngắm nhìn đứa con thân yêu mình mang nặng đẻ đau, thế mà những gì em làm chỉ có một mình, chẳng có ai cả. Em thấy mình vô duyên thế nào ấy, anh cứ đến rồi lại đi. Có khi nào em làm anh tổn thương không? Em lại suy nghĩ, một lần thì là do anh, lần hai cũng là do anh, còn lần thứ n thì do em. Do em không đủ may mắn để có anh ở bên.

Về em: em là một người mẹ giàu tình yêu thương, biết quan tâm chăm sóc gia đình, có trách nhiệm. Em được rất nhiều người đánh giá là thông minh, bản lĩnh, kiên định. Công việc em ổn định, có vị trí nhất định tại môi trường đang công tác. Tính em thẳng thắn, tế nhị, không nói nhiều, nhưng thích được tâm sự và chia sẻ.

Về anh: em không mong anh phải đẹp như em, nhưng anh ưa nhìn một tí thì em sẽ rất vui. Anh hãy là một người bản lĩnh để có thể chấp nhận được hoàn cảnh của em. Công việc anh cũng ổn định, gia đình không phức tạp. Em không ngại chia sẻ cùng anh công việc gia đình, nhưng em mong anh hãy là người cần có em trong cuộc sống này, bởi em hiểu rằng: nếu chúng ta không cần nhau thì chẳng thể đi cùng nhau một đoạn đường dài đâu anh.

Nếu có thể, hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiều việc để cuộc sống ổn định và thú vị hơn anh nhé.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.