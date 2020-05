Anh che chở em khi bão giông nhé

Ngoại hình thì do trời thương nên mình cũng ưa nhìn, cao 1m68, nặng 58 kg, người miền Tây.

Mình theo dõi chuyên mục Hẹn hò này rất lâu và rất thích đọc bình luận của quý độc giả cũng như những ý kiến trái chiều về các mối quan hệ tương quan, xã hội, gia đình cùng nhiều vấn đề khác. Mình cũng không nghĩ có thể đủ can đảm để viết bài trên chuyên mục. Do một phần mình khá tự ti về bản thân, một phần người mà mình muốn tìm hiểu lại ''cùng hệ'' với mình. Nói đến đây chắc các bạn cũng ngầm hiểu rồi phải không?



Nói sơ qua về mình: mình cầm tinh con ngựa và cũng đã trải qua 30 mùa xuân rồi. Mình là trẻ mồ côi từ nhỏ, sống với dì và nhà ngoại. Mình không biết cha mình là ai, chỉ biết khi mẹ còn sống nói là cha đi biển lâu lắm mới về... Nhờ trời thương nên mình cũng có thể ăn học đến nơi đến chốn và ra trường làm việc dù trái ngành (Do ngành mình học ở quê và khi lên Sài Gòn thì nhiều nơi không chấp nhận). Mình không có sở thích gì đặc biệt lại hơi hướng nội. Thời niên thiếu mình từng bị làm dụng tình dục nên không biết có phải xu hướng tình dục của mình bị ảnh hưởng hay không?



Từ thời đi học đến khi đi làm, cũng có nhiều người để ý mình là con trai và cả con gái. Nhưng do mặc cảm và ám ảnh tuổi thơ nên mình chưa đồng ý với bất cứ mối quan hệ nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vào năm 2018 mình thử quen và quan hệ với một bạn nữ nhưng không có cảm xúc. Vì thế, mình chắc chắn được giới tính của mình.

Từ lúc dịch bệnh đến giờ, ngày ngày đọc báo, xem các tin tức xã hội, số người chết vì dịch bệnh càng nhiều. Mình thì cũng không có mục đích gì cho tương lai, mình sống hàng ngày như một con zombie. Bạn bè không, gia đình không, sự nghiệp và công việc cũng không. Mình luôn luôn cố gắng, lúc mới lên Sài Gòn, mình đăng ký học khóa tiếng Anh 18 tháng, sau đó mình lại học thêm văn bằng 2. Qua đợt dịch này mình lại muốn đăng ký học cái gì đó, dù những cái mình học sau này cũng chưa giúp được gì cho công việc của mình. Mình đi học để muốn bản thân luôn bận rộn, không suy nghĩ gì về tương lai.

Những ngày nghỉ hay ngày lễ, mình không có nơi để về, chỉ quanh quẩn phòng trọ. Mong các bạn đọc bài viết này có thể kết bạn và tìm hiểu. Mình mong làm quen các bạn từ 29 đến 40 tuổi. Bất kỳ email nào tử tế mình đều sẽ trả lời nhanh nhất có thể.

"Em tin cuộc sống này, người từ tế vẫn còn nhiều phải không anh? Em không cần anh phải thật mạnh mẽ nhưng có thể che chở cho em khi bão giông, nhìn ngắm thế giới để thấy "Thế giới này tươi đẹp như thế nào?" và cùng nhau già đi, anh nhé".

