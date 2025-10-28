Anh chân thành, ân cần với người thương

Anh mong muốn gặp người bạn đồng điệu, có hiểu biết, chân thành, biết quan tâm đến sức khỏe.

Hai phần ba năm cũ đã qua đi, anh hy vọng có em để xuân này chúng ta có thêm niêm vui. Tuổi đời của anh đã quá nửa đời người (80 năm cuộc đời), nhưng tuổi sinh học có lẽ hơi khó để em có thể dự đoán chính xác. Anh từng gửi bài và thông qua báo VnExpress anh nhận được email của một số bạn, có lẽ do chưa đủ duyên nợ nên chỉ dừng lại ở mức "kiểm tra thông tin" của nhau. Anh hiện ở TP HCM, mong muốn tìm bạn không ở quá xa để thuận lợi cho việc đi lại, nhưng nếu đủ duyên dù xa đến đâu cũng thấy thật gần em nhỉ.

Anh chưa từng có gia đình, cũng chưa có con riêng. Anh sống tại quận Thủ Đức, là người đến thành phố này từ địa phương khác. Anh không có điểm nào nổi bật, tính cách ngay thẳng, chân thành, ân cần với người thương, sinh hoạt sạch sẽ. Anh có trình độ đại học, công việc của anh sáng đi chiều về, đôi khi tối mới về. Ăn nhậu với anh chỉ ở mức xã giao, anh nói không với hút thuốc. Sở thích của anh cũng đơn giản, thích nghe nhạc, thể thao...

Về kinh tế, anh chưa có tài sản nào đáng kể, cũng chưa sở hữu bất động sản nào. Anh mong muốn gặp người bạn đồng điệu, có hiểu biết, chân thành, biết quan tâm đến sức khỏe. Thư cũng khá dài. bạn nào thấy phù hợp, anh hy vọng nhận được email để mình có thể chia sẻ thêm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc thư.

