Anh chán lông bông chưa, còn em muốn dừng chân rồi

Khi viết những dòng này là lúc em ngồi lại và suy nghĩ xem điều gì là quan trọng với cuộc sống của mình.

Đã đến lúc em muốn ổn định cuộc sống, viết lên những trang nhật ký vui vẻ và hạnh phúc đầy tiếng cười của gia đình nhỏ.

Em mơ ước một ngôi nhà to to, nhiều ánh sáng và cây xanh để cùng anh đi dạo bộ, hóng mát. Mình cùng nhau trò chuyện về cuộc sống, dự định tương lai,... Anh có thích đi du lịch, ngắm cảnh non nước hữu tình thì mình cùng nhau khám phá thật nhiều nơi nhé.

Mong anh có suy nghĩ tiến bộ, nhẹ nhàng, ấm áp, luôn là bờ vai vững chãi, có tinh thần trách nhiệm, cùng em xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Nếu anh thích yên tĩnh, đọc sách, đi du lịch, có hứng thú với các vấn đề kinh tế, xã hội, mình có điểm chung rồi đó.

Em 31 tuổi, làm ngành tài chính ngân hàng, sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, theo đạo Công giáo, tính cách vui vẻ và khá độc lập. Mong muốn kết bạn đồng hành, chia sẻ nghiêm tú. Tìm anh ở khu vực Đông Nam bộ, lớn tuổi hơn em nhé và có cùng tôn giáo.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc