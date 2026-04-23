Anh 44 tuổi, chạy xe mưu sinh nhưng muốn dừng lại vì một người

Mong tìm người phụ nữ nghiêm túc, cùng đi ăn những bữa cơm đơn giản, nói chuyện sau ngày dài, nếu hợp mình về chung nhà.

Anh 44 tuổi, làm shipper, công việc đưa anh đi qua rất nhiều con đường mỗi ngày, có khi nắng, có khi mưa, có lúc mệt, nhưng anh quen rồi. Đnhiều như vậy, anh vẫn chưa tìm được đúng người để dừng lại. Anh là người ít nói khi mới gặp, quen rồi thì khá vui vẻ, đôi khi cũng biết pha trò cho bớt căng thẳng. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng sống chân thành, biết lo lắng và nghĩ cho người bên cạnh. Công việc của anh không phải là gì lớn lao, nhưng phải bỏ mồ hôi công sức đàng hoàng. Anh tin rằng một người đàn ông quan trọng không phải ở chỗ làm gì, mà là có biết cố gắng và có trách nhiệm hay không.

Anh lên đây không phải để tìm mối quan hệ cho vui. Ở tuổi này, anh chỉ mong tìm được một người phụ nữ cũng nghiêm túc, có thể cùng nhau đi ăn những bữa cơm đơn giản, nói chuyện sau một ngày dài, nếu hợp mình về chung một nhà. Anh không cần em hoàn hảo, chỉ cần em chân thành, biết quan tâm, cũng muốn ổn định như anh. Nếu em đọc đến đây mà thấy có chút đồng cảm, biết đâu mình nên cho nhau một cơ hội. Anh không hứa cuộc sống giàu sang nhưng hứa sẽ cố gắng để em không phải cô đơn. Chờ tin em.

