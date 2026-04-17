Ancelotti xin ý kiến Tổng thống Brazil về việc gọi Neymar

BrazilHLV Carlo Ancelotti nhờ Tổng thống Lula Da Silva cho ý kiến về việc có nên gọi Neymar vào tuyển Brazil chuẩn bị dự World Cup 2026.

"Tôi đã nói chuyện với HLV Ancelotti. Ông ấy hỏi có nên triệu tập Neymar không. Và tôi trả lời: 'Này Ancelotti, nếu cậu ấy có thể lực và phẩm chất tốt, chúng ta cần biết liệu Neymar có muốn lên tuyển hay không. Và nếu cậu ấy muốn, Neymar phải thể hiện sự chuyên nghiệp", Tổng thống Brazil, Lula Da Silva kể trên kênh TV 247 hôm 14/4.

Neymar thi đấu trong trận Santos hòa Recoleta 1-1 ở Copa Sudamericana hôm 14/4. Ảnh: EFE

Neymar hiện giữ kỷ lục ghi 79 bàn cho Brazil. Nhưng từ tháng 10/2023, khi bị đứt dây chằng đầu gối trong trận gặp Uruguay, tiền đạo 34 tuổi chưa trở lại đội tuyển. Với lý do cầu thủ này chưa lấy lại phong độ và thể lực, HLV Ancelotti liên tục từ chối triệu tập Neymar.

Từ đầu năm 2025, Neymar trở lại CLB Santos để lấy lại phong độ. Anh ghi được 15 bàn trong 36 trận, thành tích được đánh giá là tích cực ở một cầu thủ 33 tuổi. Tuy nhiên, thể lực và khả năng đáp ứng cường độ cao vẫn là những vấn đề lớn. Hơn một năm qua, Neymar dính 7 chấn thương và phải nghỉ 30 trận.

Brazil chỉ còn một đợt tập trung chuẩn bị cho World Cup vào ngày 18/5. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Ancelotti không loại trừ khả năng gọi Neymar.

"Cậu ấy còn hai tháng để chứng tỏ đủ phẩm chất cần thiết để thi đấu tại World Cup. Neymar phải tiếp tục con đường này và cải thiện thể lực. Cậu ấy đang đi đúng hướng", HLV Ancelotti nói.

Ancelotti là HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử tuyển Brazil. Nhà cầm quân người Italy hiện giữ kỷ lục giành năm Champions League, hơn Bob Paisley, Zinedine Zidane và Pep Guardiola hai danh hiệu.

Brazil đang giữ kỷ lục giành năm World Cup. Nhưng sau chức vô địch năm 2002, thành tích tốt nhất của đội bóng xứ samba là vào bán kết trên sân nhà năm 2014.

Tại World Cup 2026, Brazil nằm ở bảng C cùng Scotland, Haiti và Morocco. Theo giới chuyên môn, Tây Ban Nha và Pháp là hai ứng cử viên hàng đầu. Nhóm tiếp theo gồm Anh, Argentina, Bồ Đào Nha, Brazil và Đức. Trong trận giao hữu hôm 26/3, Brazil thua Pháp 1-2.

Thanh Quý (theo TV 247)