Ăn uống thế nào sau mổ ruột thừa

24 giờ sau mổ nội soi ruột thừa, người bệnh nên ưu tiên các món loãng, dễ tiêu, tăng dần độ đặc vào ngày thứ ba.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Kim Tân, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh có thể bắt đầu ăn khi có cảm giác đói trở lại, bụng không chướng, giảm đau. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu động ruột đã hồi phục, ruột sẵn sàng tiếp nhận thức ăn. Ăn uống quá sớm khi hệ tiêu hóa chưa hoạt động ổn định có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Sau mổ ruột thừa, người bệnh có thể ăn trở lại trong vòng 24 giờ nếu hệ tiêu hóa đã hồi phục. Chế độ ăn cần được điều chỉnh theo từng giai đoạn, từ lỏng đến mềm rồi bình thường. Tuân thủ hướng dẫn dinh dưỡng giúp giảm biến chứng tiêu hóa, rút ngắn thời gian hồi phục, người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

24 giờ đầu sau mổ: Ưu tiên thức ăn lỏng, dễ tiêu

Ngày đầu tiên sau phẫu thuật, hệ tiêu hóa còn nhạy cảm và hoạt động kém hiệu quả. Mục tiêu dinh dưỡng lúc này là kích thích nhu động ruột hoạt động trở lại nhẹ nhàng, tránh tạo áp lực lên dạ dày - ruột.

Người bệnh nên bắt đầu với lượng nhỏ thức ăn lỏng, dễ tiêu như cháo loãng, nước cơm, súp trong (đã lọc bỏ bã) hoặc nước ép táo pha loãng. Các thực phẩm này cung cấp năng lượng nhẹ nhàng, không gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Cần tránh thực phẩm nhiều dầu mỡ, gia vị, sữa nguyên kem hoặc thức ăn khó tiêu trong giai đoạn này.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày thứ 2-3: Bổ sung dinh dưỡng, tăng dần độ đặc

Khi nhu động ruột đã ổn định hơn, người bệnh có thể chuyển sang chế độ ăn đặc hơn đồng thời tăng cường bổ sung đạm để hỗ trợ phục hồi. Các món phù hợp gồm cháo nấu với thịt nạc xay, cá nấu mềm hoặc súp có bổ sung đạm. Nước hầm rau củ và sữa không chứa lactose cũng có thể được sử dụng để bổ sung năng lượng và vi chất, đồng thời hạn chế đầy hơi. Người bệnh nên ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, tránh ăn quá no một lúc nhằm giảm áp lực lên hệ tiêu hóa.

Ngày thứ 4-7: Ăn mềm, cân bằng dinh dưỡng

Từ ngày thứ 4 trở đi, khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn, người bệnh có thể chuyển sang chế độ ăn mềm, đa dạng nhưng ưu tiên chọn món dễ tiêu. Các lựa chọn phù hợp bao gồm cơm mềm hoặc cơm nát, thịt gà luộc mềm, cá kho mềm, trứng. Rau như bí đỏ, cải ngọt, mồng tơi giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch nhưng cần nấu chín kỹ. Người bệnh có thể bổ sung sữa chua để cải thiện hệ vi sinh đường ruột, giúp tiêu hóa tốt hơn, giảm nguy cơ táo bón.

Từ tuần thứ hai: Trở lại chế độ ăn bình thường

Theo bác sĩ Tân, sau khoảng một tuần, đa số người bệnh có thể quay lại chế độ ăn gần như bình thường. Tuy vậy, cần duy trì thực đơn cân đối, đầy đủ dưỡng chất để hỗ trợ quá trình hồi phục hoàn toàn.

Khẩu phần ăn nên đa dạng với đầy đủ các nhóm chất như đạm (thịt, cá, trứng, đậu hũ) giúp tái tạo mô; tinh bột (cơm, bún, khoai) cung cấp năng lượng; rau xanh và quả cung cấp vitamin, chất xơ. Nên ưu tiên chất béo lành mạnh từ dầu ô liu, quả bơ để hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong dầu. Các loại quả mềm như chuối, đu đủ, thanh long là lựa chọn phù hợp vì dễ tiêu hóa, giàu vi chất.

Người bệnh cần uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày để phòng ngừa táo bón. Vận động nhẹ nhàng sau 1-2 ngày, đi bộ chậm, góp phần kích thích nhu động ruột và cải thiện tuần hoàn. Tránh rượu bia, đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng trong những tuần đầu. Tái khám đúng hẹn, theo dõi các dấu hiệu bất thường như sốt, đau tăng, chướng bụng, tiêu chảy hoặc vết mổ sưng, chảy dịch.

Thảo Nhi