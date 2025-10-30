VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

An Trương

Nhà sáng tạo nội dung triển vọng

Sau khi hoàn thành bằng Thạc sĩ tại Mỹ, An Trương từng thử sức trong lĩnh vực tài chính, rồi gia nhập Vietcetera với vai trò sáng tạo nội dung. Anh được giới trẻ yêu mến bởi phong cách dí dỏm, độc đáo. Sản phẩm của An mang tính giải trí nhưng vẫn giàu giá trị thông tin.

Từ The Money Date bàn về tài chính cá nhân, đến Xin Việc mô phỏng buổi phỏng vấn tuyển dụng cùng những khách mời nổi tiếng, An Trương cho thấy sự thông minh, duyên dáng trong cách dẫn dắt người xem. Cách đặt câu hỏi thú vị, khéo léo pha trò giúp anh tạo bầu không khí thoải mái giữa host và khách mời, để lại dấu ấn khác biệt so với những nhà sáng tạo nội dung khác.

Khán giả đánh giá cao cách anh chia sẻ quan điểm về tài chính, chi tiêu, tiết kiệm và nghề nghiệp, nhấn mạnh sự cân bằng giữa thu nhập, tự do sáng tạo lẫn trải nghiệm cá nhân. Anh cũng thẳng thắn về các khoản nợ, cách quản lý tài chính từ tuổi trẻ đến hiện tại.

Điểm đặc biệt trong phong cách sáng tạo của An Trương là sự bền bỉ và kiên định với giá trị nội dung. Anh không chạy theo xu hướng nhất thời, cũng không đặt nặng việc phải "viral" (lên xu hướng) bằng mọi giá. Thay vào đó, anh chọn cách kể đúng câu chuyện, giữ đúng tinh thần chủ đề và tạo không gian để khách mời lẫn khán giả đều cảm thấy được lắng nghe, đồng cảm. Sự chậm rãi nhưng chắc chắn giúp nội dung của anh vừa gây tiếng vang ngắn hạn, vừa xây dựng lượng khán giả trung thành lâu dài.

An Trương chưa định hướng nghỉ hưu, mà chú trọng tạo dựng công việc cân bằng, lâu dài, ưu tiên giá trị gia đình và trải nghiệm cá nhân.

Ngang-1-1761653284-5538-1761653425.png
Ngang-ANTRUONG-9-copy-jpeg-176-9388-2162
0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khánh Vy

Khánh Vy

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Gia đình truyền hình

Gia đình truyền hình

Con Cò Đây

Con Cò Đây

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Yeah1

Yeah1

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Bếp bên sườn đồi

Bếp bên sườn đồi

Vẽ kể chuyện

Vẽ kể chuyện

Huỳnh Duy Khương

Huỳnh Duy Khương

Phạm Tuấn Hưng

Phạm Tuấn Hưng

Út về vườn

Út về vườn

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Harry Nista

Harry Nista

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Phép màu

Phép màu

Buôn trăng

Buôn trăng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Còn gì đẹp hơn

Còn gì đẹp hơn

Bắc Bling

Bắc Bling

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt

Sao nhập ngũ

Sao nhập ngũ

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Bắc Bling

Bắc Bling

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Tân binh toàn năng

Tân binh toàn năng

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Em xinh say hi

Em xinh say hi

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Hành trình ước mơ

Hành trình ước mơ

Nuôi em

Nuôi em

Hoa Sen Group

Hoa Sen Group

Phong Bụi

Phong Bụi

Thầy Thích Khải Tuấn

Thầy Thích Khải Tuấn

H'Hen Niê

H'Hen Niê

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Hòa Minzy

Hòa Minzy