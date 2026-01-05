Ăn táo đỏ có tăng cường miễn dịch, ngừa mắc cúm A?

Nhiều người quảng cáo ăn táo đỏ giúp tăng cường miễn dịch, cung cấp vitamin C cho cơ thể, liệu có giúp phòng mắc cúm A không? (Phạm Châu, 40 tuổi, Thanh Hóa)

Trả lời:

Theo Y học cổ truyền, táo đỏ có vị ngọt, tính ấm, giúp bổ khí, an thần, thường dùng trong món ăn, nước uống để hỗ trợ chữa mất ngủ, mệt mỏi, suy nhược. Tuy nhiên, chỉ nên ăn 3-5 quả/ngày, tránh ăn quá nhiều vì dễ gây tích nhiệt, đặc biệt ở người có cơ địa nóng, khô, dễ khát, táo bón. Khi bị sốt, nổi mụn, lở miệng, tiểu gắt, cần ngừng ăn.

Thời tiết lạnh hiện nay tạo điều kiện cho virus cúm phát triển, làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Ăn táo đỏ không thể phòng cúm, bạn nên bổ sung dinh dưỡng, vitamin, rửa tay thường xuyên, súc miệng bằng nước muối, đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Táo đỏ dùng để chế biến món ăn, nước uống giúp chữa mất ngủ, mệt mỏi, suy nhược, song không giúp ngừa mắc bệnh cúm A. Ảnh: Linh An

Tiêm vaccine cúm là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, giúp giảm 60% nguy cơ mắc, 90% nguy cơ nhập viện và 70-80% nguy cơ tử vong. Việt Nam hiện có 4 loại vaccine cúm phòng các chủng A/H3N2, A/H1N1 và cúm B, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Người trưởng thành như bạn cần tiêm một mũi và nhắc lại hàng năm để duy trì miễn dịch.

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường gây sốt cao 39-40°C, đau nhức toàn thân, ho khan, ớn lạnh, mệt lả. Một số trường hợp có khó thở, đau tức ngực, kiệt sức. Nếu không điều trị đúng, bệnh có thể biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, viêm xoang, viêm cơ tim, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, nguy hiểm cho trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh mạn tính. Vì vậy, khi mắc bệnh cần đi khám sớm, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC