An Post ra mắt dịch vụ chuyển phát trực tiếp sang Anh

An Post giới thiệu dịch vụ chuyển phát và hoàn trả bưu kiện xuyên biên giới mới nhằm đơn giản hóa việc vận chuyển hàng hóa giữa Ireland và Anh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dịch vụ này được phát triển hợp tác với Royal Mail, nhằm hỗ trợ các nhà bán lẻ Ireland mở rộng hoạt động thương mại điện tử tại thị trường Anh.

Dịch vụ chuyển phát trực tiếp sang Anh được thiết kế để giải quyết những khó khăn về hải quan và tuân thủ phát sinh sau Brexit (khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu), vốn khiến hoạt động thương mại của các doanh nghiệp Ireland bán hàng cho người tiêu dùng Anh trở nên phức tạp hơn.

Đại diện An Post tại lễ ra mắt dịch vụ chuyển phát trực tiếp giữa Ireland và Anh. Ảnh: An Post

Theo An Post, dịch vụ này cung cấp giải pháp tích hợp toàn diện, bao gồm thanh toán trước các khoản phí hải quan, giao bưu kiện trong vòng ba ngày và theo dõi hành trình hàng hóa từ đầu đến cuối.

Enterprise Ireland ước tính 97% doanh nghiệp Ireland có kế hoạch mở rộng sang các thị trường mới trong năm tới, trong đó Anh vẫn là một trong những điểm đến ưu tiên hàng đầu.

Phát biểu tại lễ ra mắt dịch vụ, David McRedmond cho biết: "Thương mại giữa Anh và Ireland có vai trò trung tâm đối với nền kinh tế Ireland. Giải pháp chuyển phát trực tiếp sang Anh này mở lại cánh cửa thị trường cho các doanh nghiệp đang đối mặt với những thách thức do Brexit".

Ông cũng cho biết việc xây dựng hạ tầng mới sẽ giúp hơn 400.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ireland thuận lợi hơn khi giao thương với Anh.

Trong khi đó, Kara Owen nhận định sáng kiến này sẽ góp phần tăng cường hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa hai quốc gia.

An Post là doanh nghiệp bưu chính quốc gia của Ireland, cung cấp dịch vụ chuyển phát thư, bưu kiện, logistics và các giải pháp thương mại điện tử trong nước cũng như quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng thương mại của nước này.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)