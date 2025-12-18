Án mạng vì nhắc đến 'chuyện ma quỷ'

Nghệ AnVi Văn Sơn bị phạt 17 năm tù vì cầm dao đâm chết bạn nhậu do nạn nhân liên tục nhắc đến chuyện xây lăng mộ, bốc mộ.

Bản án chiều 17/12 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Sơn, 43 tuổi, phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Sơn phải bồi thường tiền mai táng phí và cấp dưỡng cho ba con của bị hại, mỗi người 2 triệu đồng một tháng cho đến khi trưởng thành.

Bị cáo Vi Văn Sơn tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Tại tòa, Sơn bày tỏ hối hận, gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 ngày 26/5, tại nhà riêng ở xã Tam Hợp (trước đây thuộc huyện Quỳ Hợp), Sơn cùng anh Tình và một người bạn tổ chức ăn uống. Trong quá trình uống rượu, anh Tình kể việc xây lăng mộ cho ông bà và nhắc đến chuyện bốc mộ. Sơn sau đó cắt lời, nói "ngồi trong nhà tôi cứ nói chuyện ma quỷ", đồng thời đuổi anh Tình ra ngoài.

Anh Tình không về, tiếp tục ngồi nói chuyện bốc mộ, khiến hai người xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Người bạn ngồi chung mâm thấy cãi nhau nên đứng dậy định ra về, còn anh Tình thì bước ra cổng, tiếp tục chửi bới, thách thức "mày ngon thì ra đây".

Nhà chức trách cáo buộc, Sơn sau đó cầm một con dao dài hơn 30 cm chạy ra cổng để "nói chuyện". Người bạn chạy lại can ngăn nhưng bị Sơn đẩy ra, trong khi đó anh Tình tiếp tục thách thức "mày ngon thì đâm đi". Sơn đâm một nhát vào bụng anh này, tử vong.

Hai tiếng sau khi gây án, Sơn ra đầu thú.

Đức Hùng